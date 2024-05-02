台灣最強小慧再戰「日本大胃王世界賽」！首次對上女王Angela佐藤
台灣大胃王小慧擁有驚人食量、討喜可愛性格，深受觀眾喜愛，今年（2023）她再度赴日挑戰《2024火力全開！台灣挑戰世界大胃王》，首度對上「日本大胃王女王」Angela佐藤，一到東京集合地點看到許多大胃王強者，也讓她忍不住驚呼：「感覺大家都變瘦了，就只有我變胖。」
記者吳昕蓓／綜合報導
美國代表莫莉第一輪比賽不用參加，因為不想等這麼久，還開玩笑地跟小慧說：「比剩下的可以給我吃嗎？」日本選手新井則分享最近看到小慧在YouTube挑戰許多大份量食物，自己卻什麼特訓也沒做，謙虛表示：「我已經33歲，食量只會慢慢走下坡。」讓小慧趕緊揮手說：「沒有這回事，我們一起加油吧！」小慧第一場比賽就對上Angela佐藤，讓Angela開玩笑的地跟製作人反應：「萬一我們友誼出現裂痕，你要怎麼補償！」
2024年《火力全開!台灣挑戰世界大胃王》在東京盛大舉辦，集結去年世界賽冠軍河田大志和日本選手Angela佐藤、木下、新井、雙胞胎小野姊妹、美國選手異次元女王莫莉，還有在美國熱狗大賽，以10分鐘吃下51個熱狗奪得亞軍的Geoffrey Esper等14位選手，每位大胃王都實力堅強，比賽經驗也非常豐富，讓小慧備感壓力。
小慧去年的比賽止步在前八強，她透露除了長時間以蹲姿吃壽司體力不夠外，寒冷的天氣也影響了比賽節奏，所以過去一年努力讓食量精進，也做了很多體能訓練，希望能獲得比去年更好的成績。今年比賽會場在東京淺草寺附近舉辦，小慧藉此大逛淺草商店街，開心品嘗甜點。這趟比賽和世界級大胃王們一起切磋食力，討論了很多比賽的吃法及技巧，讓小慧開心表示：「真的學到很多。」
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