花蓮震災投入285.5億　蔡英文： 凝聚力量、協助花蓮重新出發

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在居住安全方面，蔡英文說，針對花蓮縣影響公安的15棟建築物，已拆除10棟，預計這個月25日前，將全部拆除完成；受災戶所需的各項幫助，像是租金補貼、旅宿安置、安遷賑助及修繕補助，內政部和賑災基金會都會提供協助。
蔡英文提到，不論是受災戶住宅的重建（購）或修繕的貸款利息補貼、或是耐震弱層補強、耐震評估、危老重建、都市更新，中央政府都會提供補助。原民朋友的文健站和教會，如果有災損，中央政府也會加碼協助重建或修繕。
在產業振興方面，蔡英文說，除了協助農漁民災後復原外，對於觀光遊樂業、旅宿業、企業、商圈、產業園區等受災業者，中央政府也都有相關紓困措施；另外，太魯閣國家公園、東華大學和花蓮女中的校舍嚴重受損，中央部會已經規劃經費，將加速重建工作。
蔡英文指出，為了讓花蓮民眾得到最大的支持，中央政府將在花蓮成立單一服務窗口，並且成立「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」，實地瞭解民眾需求，提供全方位的協助和服務。
蔡英文提到，行政院的「0403震災復原重建方案」還有許多協助花蓮民眾的措施，她要請大家協助將圖卡轉傳給花蓮的親朋好友，一起給花蓮最大的力量，一起陪伴花蓮邁向振興的道路。
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