橘子集團出售樂點16%股權予網銀　鎖定拓展泛娛樂金流服務

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蘇信泓指出，本次的股權交易目的在引進具備產業競爭力的策略投資人，網銀國際一直以來為公司重要合作夥伴，雙方對於台灣點數金流市場整合與未來發展有共識，期許透過合作能進一步將市場資源整合、達成產業共好的目標。本交易預計將能提升樂點市場競爭力，並擴大泛娛樂事業服務版圖，對數位娛樂生態圈為正向發展。本公司也將持續聚焦於遊戲營運、技術研發、擴大AI科技應用，提供更加全球化的網路科技服務。
橘子集團指出，本次股權交易完成後，樂點預計將辦理現金增資，引進策略投資人，屆時本公司將視實際情況，由董事會決議是否行使作為原股東於此增資案之優先認購權。若屆時決議未行使優先認購權，則待增資案完成後橘子對樂點的持股比例預計將從74%降至50%以下；未來本公司對樂點仍會保有一定的持股份額，持續深化合作關係，以共同爭取更大的市場效益。
蘇信泓指出，樂點實收資本額為新台幣1.5億元，會員數超過1千萬。目前橘子集團持股樂點9成，此次出售16%股權給網銀國際後，持股降到74%，之後會再增資引進策略投資人，其中網銀是重要考量人選，但也不排除其他，增資後董事會還會開會決定是否執行優先認股權，如果沒有，持股將降至50%以下，而未來網銀可能也不排除再增加樂點持股。