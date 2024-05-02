Fed凌晨將公布利率決策！市場預料按兵不動　降息預測時間點發散

橘子集團出售樂點16%股權予網銀　鎖定拓展泛娛樂金流服務

▲遊戲橘子出售樂點16%股權予網銀，鎖定拓展泛娛樂金流服務。（圖／NOWnews資料照片）
▲遊戲橘子出售樂點16%股權予網銀，鎖定拓展泛娛樂金流服務。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

遊戲橘子今（2）日宣布，考量集團及子公司長期策略發展，於今日5月2日召開董事會，決議通過將出售子公司樂點股份有限公司16%普通股股權予網銀國際股份有限公司，以加深業務往來合作，每股交易價格為266.67元，預計這個月就可以完成交易。

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遊戲橘子財務長蘇信泓今日指出，綜合考量樂點長期營運發展，公司擬引進產業策略投資人，期整合雙方優勢，拓展泛娛樂金流服務，擴大應用場景及規模，經董事會決議將本公司對樂點16%持股出售予網銀國際，依雙方議定之價格及會計師合理性意見書，本次股權交易價格為新台幣6.4億元。

蘇信泓指出，本次的股權交易目的在引進具備產業競爭力的策略投資人，網銀國際一直以來為公司重要合作夥伴，雙方對於台灣點數金流市場整合與未來發展有共識，期許透過合作能進一步將市場資源整合、達成產業共好的目標。本交易預計將能提升樂點市場競爭力，並擴大泛娛樂事業服務版圖，對數位娛樂生態圈為正向發展。本公司也將持續聚焦於遊戲營運、技術研發、擴大AI科技應用，提供更加全球化的網路科技服務。

橘子集團指出，本次股權交易完成後，樂點預計將辦理現金增資，引進策略投資人，屆時本公司將視實際情況，由董事會決議是否行使作為原股東於此增資案之優先認購權。若屆時決議未行使優先認購權，則待增資案完成後橘子對樂點的持股比例預計將從74%降至50%以下；未來本公司對樂點仍會保有一定的持股份額，持續深化合作關係，以共同爭取更大的市場效益。

蘇信泓指出，樂點實收資本額為新台幣1.5億元，會員數超過1千萬。目前橘子集團持股樂點9成，此次出售16%股權給網銀國際後，持股降到74%，之後會再增資引進策略投資人，其中網銀是重要考量人選，但也不排除其他，增資後董事會還會開會決定是否執行優先認股權，如果沒有，持股將降至50%以下，而未來網銀可能也不排除再增加樂點持股。


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