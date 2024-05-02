助壯世代續留職場！勞動部銀髮中心與傢俱企業合作辦職場體驗
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心與傢俱企業合辦職場體驗活動，以助壯世代續留職場，讓中高齡民眾更加瞭解職場工作環境。
記者黃守作／高雄報導
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，當人口逐漸高齡化，協助企業增加中高齡勞動力，並協助企業排除中高齡的選、訓、育、用、留才難題，已成為首要的推動目標，該分署除了積極推動中高齡就業服務相關措施外，也運用企業輔導、職務再設計、職場學習再適應、職場支持輔導等就促工具，輔導企業建構中高齡友善工作環境，同時針對中高齡改善工作條件、提供就業輔具、改善工作設備及機具，提供教育訓練與福利，將青銀合作等友善作為納入工作內容，為其量身訂做適合的職缺。
郭耿華說，該分署銀髮人才資源中心為此與傢俱企業宜家家居(IKEA)合作，針對壯世代人才分階段進入企業進行輔導，乃合辦職場體驗活動，企盼透過直接進入工作現場體驗，解析企業在中高齡選才及訓才做法，進而提出客製化友善設計進場實驗型實作，打造友善職場正面效益，吸引更多壯世代願意重回職場，且健康的留在職場貢獻價值。
郭耿華指出，此次辦理職場體驗活動，就是針對企業的選才、訓才與友善作為議題而舉辦，期待通過該分署銀髮人才資源中心的推薦與媒合，來協助企業進行選才，一方面透過中高齡民眾參與企業職場體驗活動，瞭解民眾的工作態度與學習狀況，將人才用在對的位置上，讓中高齡民眾得以適才任用。
另一方面也邀請專家在職場體驗時，觀察中高齡民眾的職缺工作內容與受訓狀況，並與企業人資分享過往經驗，給予友善作為與訓才建議，讓企業可以建構更全面的中高齡友善工作環境，並依中高齡身心狀況，建立更完整的教育訓練SOP，使中高齡進入工作職場，能快速上手適應工作內容，進而穩定就業。