第53屆中華盃國小師生排球賽在屏東

113年全國第53屆中華盃國小師生排球賽開幕，今（2）日在屏東縣立體育館舉行，這是時隔6年再次在屏東縣舉辦，由中華民國排球協會及屏東縣政府共同舉辦。從5月2日至5月5日，屏東縣立體育館、明正國中、大同國小、勝利國小及大仁科技大學將為期4天的比賽，歡迎各界蒞臨現場為選手們加油。
記者莊全成／屏東報導
中華盃是全國小學排球界的盛事，賽事分為學童組和教職員組，其中以學童組為重點，各縣市的小學必須通過全國排球四大盃賽（永信盃、華宗盃、和家盃及理事長盃）的積分賽取得參賽資格，本屆賽事吸引了來自全國各縣市的922名優秀排球選手參加，將角逐113年度的中華盃冠軍金盃，賽事精彩可期。
近年來，屏東縣積極推動四級五區體育人才培育政策，完善四級銜接，持續改善選手訓練環境，融入運動科學理念，並與台電男排合作，為優秀選手提供就業機會，使排球項目得以蓬勃發展。屏東排球校隊和選手在全國大小賽事中屢獲佳績，期望通過打造良好的體育人才培育基礎，讓選手能充分發揮所長。
屏東縣政府積極爭取舉辦全國大型賽事的機會，感謝中華民國排球協會將本屆盛事移師屏東，使屏東本地選手能夠更專注地備戰，期待藉由運動賽事的舉辦，吸引更多人參與排球運動，延續屏東作為排球故鄉的美譽，並為排球界培育更多優秀人才。