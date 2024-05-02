政大發布EDI策略宣言　7大面向建構「易地愛」校園

在組織方面，政大說明已設立招生辦公室、原住民族研究中心、原住民族學生資源中心、雙語及多元文化辦公室、性別平等教育委員會等單位，並且即將設立校級「EDI校園推動委員會」（名稱暫訂），針對不同群體或不同重點，分進合作推動EDI政策。
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針對學習，政大主張學生面對真理無國界，面對成就無階級，「學神、學霸、學渣、學弱」的階級文化不可取，學習成就越高者是為對人群與環境做出越多貢獻。政大也將努力協助代表性不足的非主流群體提升能見度和參與度，具體發展EDI學習資源，定期辦理教育與推廣活動，如創國學院於2023年6月邀請哈佛大學教授ProfessorEvelynnHammonds談高等教育中的公平與共容。
課程上，政大透露，將透過田野調查辨認隱微的偏見或歧視，再透過正式課程、非正式課程與系列網路短片等管道，藉由歷史脈絡、換位思考、創意設計、理性討論、開放性辯證等方式，推廣EDI相關課程及多元文化相關活動，誠懇消弭微歧視。
至於活動，政大持續舉辦豐富的多元文化活動，包括EDI校園活動工作坊、世界嘉年華、原民週等，並首開「多元文化假」（至多2日）與「歲時祭儀假」（至多5日）。空間部分，政大正在逐步增加性別友善廁所、性別友善宿舍以及無障礙設施，並協助原住民學生於本校資訊大樓前草坪搭建原住民族傳統建築，提供原民學生學習傳統技藝並推廣原民文化。對於研究，政大將積極展開有關EDI校園的基礎研究，以多樣性數據(DiversityData)、校園氛圍調查(ClimateSurvey)等，作為以資料為本的決策基礎。
政大認為，根據以往嚴謹的研究結果發現，建構EDI校園能幫助學生更投入課程、在各類學業表現得更好、降低對他人偏見、結交更多不同族群朋友、更願意投入公共事務而成為領袖。但建構EDI校園是一件重大的文化營建工程，也是每一個人的責任，政大邀請每一個人共同參與共識凝聚，並在研究發展、人才選擇、課程教學、學習活動、互動關係、結構制度、空間設計與文化氛圍等各方面共同努力。