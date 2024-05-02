網銀入股橘子集團旗下樂點深化合作 泛娛樂事業版圖再添生力軍
網銀國際集團積極打造泛娛樂生態圈，繼跨足影視製作並入主西門町絕色影城正式進軍影城通路，更於今（2）日宣布正式入股橘子集團旗下GASH樂點公司成為夥伴，為網銀國際泛娛樂事業版圖再添生力軍，並深化與橘子集團的合作關係。
記者許家禎／台北報導
橘子集團今日傍晚宣布，綜合考量樂點長期營運發展，擬引進產業策略投資人，期整合雙方優勢，拓展泛娛樂金流服務，擴大應用場景及規模，經董事會決議將本公司對樂點16%持股出售予網銀國際，依雙方議定之價格及會計師合理性意見書，本次股權交易價格為新台幣6.4億元。
網銀國際近年來持續開展泛娛樂圈事業，從影劇自製、開發、投資、國際發行及行銷活動，並強化與觀影顧客面對面的服務體驗。如近期電影「周處除三害」或是由日本影星龜梨和也主演的「怪物樵夫」，並接手西門町絕色影城等，積極展現全方面打造跨足泛娛樂市場的決心。
日前網銀國際也率先接軌國外「責任遊戲」概念，結合產學研多方探討遊戲成癮玩家的消費行為模式，透過首次串連各方研究計畫，勾勒出高風險玩家面貌，預防消費者遊戲成癮。
針對此次入股樂點，網銀國際指出，這次合作象徵著網銀國際集團在泛娛樂領域的佈局，透過與GASH樂點公司強強聯手，整合雙方的優勢，將推動多元泛娛樂金流服務的創新發展和新穎的消費者體驗，也勾勒出國內泛娛樂產業的多元化和永續發展動力。