foodpanda熊貓超市不玩了全台16家一次收 4折出清大爆單暫時關閉
近日陸續有傳聞foodpanda旗下的雲端超市「熊貓超市」準備要收，官方今（2）日證實，確定會在5月底前終止服務。在結束營業之前，推出了大出清，在外送平台的臉書社群上有網友討論，熊貓超市的商品會用4折起的價格拋售，吸引大量民眾搶買。官方向《NOWnews》表示，今天熊貓超市大爆單，比平常多出1倍的單量，只好緊急暫行關閉，來消化單量，之後會再視情況陸續開放。
記者周淑萍/綜合報導
foodpanda自營的「熊貓超市」確定不玩了！預計5月底前會終止服務，從今天開始用4~5折的價格大出清，超殺的價格吸引大量民眾下單，根據foodpanda內部人員透露，今天單量大爆發，比以往多出了1倍以上的單量，且訂單多金額也高。因為單量過大，業者只好暫時關閉熊貓超市接單，官方表示：待消化完成，會視情況陸續開放民眾訂購，預計今晚有可能會再度上線。
熊貓超市成立於2019年10月，是台灣首家以外送為主要通路的雲端超市。至於為何突然臨時喊卡，官方透露，其實集團已經討論過一陣子，當初的目的就是為了帶動生鮮雜貨的外送市場，早期大型零售通路都還在觀望階段，因此由foodpanda自行經營，現在包含了家樂福、全聯、愛買、超商等都提供生鮮雜貨的外送，消費者也養成了線上訂購的習慣，整個產業趨於成熟，因此foodpanda要回歸本行。專注發展美食外送、深化與各生鮮雜貨通路外送合作、強化pandago即時快遞服務以及擴大廣告商務範疇等業務。
至於現行16家熊貓超市的倉儲下一步的規劃是什麼？官方則閉口不說。原本熊貓超市的正職員工轉職到其他單位。消息來的突然，不少外送騎士也不禁感嘆：「貓超有時候單還不錯，收掉好可惜！」今天因為量太大系統關閉，全部4~5折出清，有需要的民眾，看到熊貓超市別忘記搶最後一波的超大優惠。