烏克蘭外交部推「AI女發言人」！用網紅臉部建模 取名有期待
人工智慧浪潮席捲全球，從AI網紅到AI主播，無不近似真人。烏克蘭外交部本月首度推出一名AI女發言人，並為其取名叫維多利亞·席（Victoriya Shi），隱含戰爭勝利之意。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《基輔郵報》報導，AI女發言人維多利亞的外表，是參照烏克蘭知名網紅諾布爾（Rosalie Nombre）來建模，諾布爾出生於烏克蘭東部頓涅茨克，同時也是一名歌手，她願意讓烏國外交部使用她的臉部和聲音建模。
從烏克蘭外交部所釋出的影片中，維多利亞自己親自表明，「我的名字象徵著我們的主要目標，即為烏克蘭的勝利，我的姓氏，是創造了我的人工智慧」，並敘述自己的工作包括向大眾報告烏克蘭外交部門的領事服務運作和資訊查核，且將會向媒體通報突發事件。
然而，對於可能有人假冒維多利亞的情況發生，烏克蘭外交部表示也採取多種防範措施打擊，民眾可掃碼確認是否為官方聲明，以幫助大眾卻認真偽。
至於為何會在此時推出AI女發言人，烏克蘭外交部解釋，是為了減少在戰爭期間花費的時間與資源，以便加快事務處理流程；烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，「真正的外交人員能夠更有效率，且專注在為國民提供協助的其他任務上。」