命運的相會！日本業者推「花蓮馬告可樂」放台灣國旗　收入全賑災

我是廣告 請繼續往下閱讀
最初伊良可樂是以移動式販賣車的形式，在東京的農夫市集販售，成功打響名號、獲得粉絲青睞之後，可樂小林開始打造實體店面，同時也提供網路販售。目前伊良可樂在東京新宿、渋谷均有門市，並提供多款商品，由於風味特殊、包裝設計精美，也常被當作禮品。
近來伊良可樂於官網販售「花蓮馬告可樂」，官網還特別介紹「馬告」是台灣一種香料，是一種野生生長在台灣原住民太魯閣族居住的深山裡的香料，是台灣不常見的珍貴香料。「馬告」在當地語言中是「傳統」和「繁榮」的意思，據說這種香料的命名是為了祈求「傳統長久繁榮」，在原住民中，它被視為與藥物和食物同源的大自然恩賜。
介紹中還提到，這是使用馬告製成的手工可樂糖漿，會讓舌頭感受到辛辣刺激的辣味和些微苦味，以及如檸檬草般清爽的馬告味道。
官網頁面也寫到了可樂小林遇見馬告的因果。可樂小林先前來到台灣舉辦活動並研究藥草、中藥文化時，到經營米批發的「石先生」店裡拜訪，後續在石先生的店中意外遇見了馬告。可樂小林表示，「那一刻，我清楚了我該做什麼，回到日本後，我決定用花蓮的馬告製作可樂，收益捐獻出去。」
可樂小林稱，伊良可樂首次在台灣舉辦海外活動，受到熱烈歡迎，也被全台人民的善意所感動，「我真的很想以某種方式回饋，原本就有打算將活動展店的收益捐出，但這次偶遇（馬告）可以說是命運的安排，我腦中的一切都連結起來了。」
伊良可樂於官網販售「花蓮馬告可樂」，將銷售金額扣除雜費後，全部轉入台灣衛生福利部管轄的「財團法人賑災基金會」捐款帳戶。本次限定推出的「花蓮馬告可樂」採預購制，官網預購時間至5月2日23時59分，預計在5月底交貨，每瓶250ml，售價3500日圓（約台幣723元）。
更多「0403花蓮大地震」相關新聞。