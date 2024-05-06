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為藝術注入新生命！謝麗美用「瞬間流」帶起全新流體藝術

▲台灣藝術家謝麗美，以獨創的「瞬間流」繪法，將中西、虛實、靜與動，整合成一場又一場的藝術之秀。（圖／NOWnews攝）
▲台灣藝術家謝麗美，以獨創的「瞬間流」繪法，將中西、虛實、靜與動，整合成一場又一場的藝術之秀。（圖／NOWnews攝）

生活中心／綜合報導

在近幾年的社會風氣帶動下，台灣藝術風氣更加強烈，民眾比過往還要重視與投入藝術，尤其近年來引起很多關注的流體藝術，流體藝術隨著創作者傾斜畫布的角度，或使用其它手法，使顏料在畫布上彷彿有生命一般，透過流動與混合的創作形式，讓藝術不設限、充滿靈動力，也因此廣受大眾喜愛，也讓很多的好作品應運而生。

而正由於流體畫的創作難以人為掌控，彩墨的流動，會產生出像岩石、海浪一樣的自然紋理，成為一種瞬間就是永恆的創作方式。享譽藝界，多次受邀海內外展出的台灣藝術家謝麗美，更是以獨創的「瞬間流」繪法，將中與西、虛與實、靜止與動感，整合成一場又一場的藝術之秀，經過她巧手的創作、宛如生命被注入靈魂般，令人想細細品味。

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▲「瞬間流」有別於傳統的流體畫，謝麗美老師會在創作前，先將思想、色彩等，在心中初步構圖。（圖／NOWnews攝）
▲「瞬間流」有別於傳統的流體畫，謝麗美老師會在創作前，先將思想、色彩等，在心中初步構圖。（圖／NOWnews攝）
什麼是「瞬間流」？謝麗美分享，有別於傳統的流體畫，她更習慣於創作前，先將創作思想、色彩等，在心中初步構圖，顏料和水就像是她的支援軍，幫助她將心裡的構圖與創作，徹底落實！本次謝麗美在麗空間所發表的2024全新作品，以「謝麗美1.0」為主題，她透過流動的彩墨，在互相撞擊和融合之下，時而奔放，時而含蓄，帶入全新的「瞬間流」風格，演示充滿生命力的瞬間。

▲謝麗美老師希望透過畫作，以文會友、以墨談心，鼓勵更多年輕、喜愛藝術的人，投入創作。（圖／NOWnews攝）
▲謝麗美老師希望透過畫作，以文會友、以墨談心，鼓勵更多年輕、喜愛藝術的人，投入創作。（圖／NOWnews攝）
除了全新展覽之外，謝麗美也希望能透過自己的畫作，以文會友，以墨談心，鼓勵更多年輕、喜愛藝術的人，投入創作。謝麗美：「歡迎年輕人都來玩玩看，只要有恆心、毅力，每個人都能投入創作」。而她也不藏私，大方分享自己的靈感來源主要是來自於生活或是旅遊中的體驗，將看到不同的世界，化為創作。像是當中一幅吸睛的作品，就是她將去克羅埃西亞遊歷16湖的回憶，化作16種繽紛的色彩，激盪出全新創作。

▲謝麗美老師將去克羅埃西亞遊歷16湖的回憶，化作16種繽紛的色彩，激盪出新創作。（圖／NOWnews攝）
▲謝麗美老師將去克羅埃西亞遊歷16湖的回憶，化作16種繽紛的色彩，激盪出新創作。（圖／NOWnews攝）
謝麗美老師富有生命力的創作，也在這次麗空間個展的挑高牆面的加持下，透過拍攝掃描搭配近距離欣賞，帶來另一種深入流體藝術的視覺饗宴，並希望每一個欣賞過她畫作的人，都能得不同的專屬反饋。如果還沒有親自走訪麗空間目睹「瞬間流」的魅力，恐怕會落後在這迷人的流體藝術浪潮下。

▲麗空間個展的挑高牆面的加持下，透過拍攝掃描搭配近距離欣賞謝麗美老師的作品，帶來另一種深入流體藝術的視覺饗宴。（圖／NOWnews攝）
▲麗空間個展的挑高牆面的加持下，透過拍攝掃描搭配近距離欣賞謝麗美老師的作品，帶來另一種深入流體藝術的視覺饗宴。（圖／NOWnews攝）
「謝麗美1.0 瞬間流展」，預計2024/5/8-2024/5/24在麗空間展出。開放時間為每日10:00-16:00。採取免費開放入場，歡迎把握機會和時間，一覽大師風采！

＜「謝麗美1.0 瞬間流展」2024全新個人畫作＞
展覽時間：2024/5/8(週三)-2024/5/24(週五)　每日10:00-16:00
2024/5/8 10-11點為媒體拍攝時段，對外開放改為11點後。
2024/5/18當日有講座活動，恕不對外開放。
展覽地點：麗空間　台北市內湖區新湖一路88號 
電洽：（02）8791-9092

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