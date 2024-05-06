為藝術注入新生命！謝麗美用「瞬間流」帶起全新流體藝術

而正由於流體畫的創作難以人為掌控，彩墨的流動，會產生出像岩石、海浪一樣的自然紋理，成為一種瞬間就是永恆的創作方式。享譽藝界，多次受邀海內外展出的台灣藝術家謝麗美，更是以獨創的「瞬間流」繪法，將中與西、虛與實、靜止與動感，整合成一場又一場的藝術之秀，經過她巧手的創作、宛如生命被注入靈魂般，令人想細細品味。
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除了全新展覽之外，謝麗美也希望能透過自己的畫作，以文會友，以墨談心，鼓勵更多年輕、喜愛藝術的人，投入創作。謝麗美：「歡迎年輕人都來玩玩看，只要有恆心、毅力，每個人都能投入創作」。而她也不藏私，大方分享自己的靈感來源主要是來自於生活或是旅遊中的體驗，將看到不同的世界，化為創作。像是當中一幅吸睛的作品，就是她將去克羅埃西亞遊歷16湖的回憶，化作16種繽紛的色彩，激盪出全新創作。
謝麗美老師富有生命力的創作，也在這次麗空間個展的挑高牆面的加持下，透過拍攝掃描搭配近距離欣賞，帶來另一種深入流體藝術的視覺饗宴，並希望每一個欣賞過她畫作的人，都能得不同的專屬反饋。如果還沒有親自走訪麗空間目睹「瞬間流」的魅力，恐怕會落後在這迷人的流體藝術浪潮下。
「謝麗美1.0 瞬間流展」，預計2024/5/8-2024/5/24在麗空間展出。開放時間為每日10:00-16:00。採取免費開放入場，歡迎把握機會和時間，一覽大師風采！
＜「謝麗美1.0 瞬間流展」2024全新個人畫作＞
展覽時間：2024/5/8(週三)-2024/5/24(週五) 每日10:00-16:00
2024/5/8 10-11點為媒體拍攝時段，對外開放改為11點後。
2024/5/18當日有講座活動，恕不對外開放。
展覽地點：麗空間 台北市內湖區新湖一路88號
電洽：（02）8791-9092