為藝術注入新生命！謝麗美用「瞬間流」帶起全新流體藝術

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＜「謝麗美1.0 瞬間流展」2024全新個人畫作＞

展覽時間：2024/5/8(週三)-2024/5/24(週五) 每日10:00-16:00

2024/5/8 10-11點為媒體拍攝時段，對外開放改為11點後。

2024/5/18當日有講座活動，恕不對外開放。

展覽地點：麗空間 台北市內湖區新湖一路88號

電洽：（02）8791-9092