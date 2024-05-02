被暴雷《我推的孩子》劇情！日本50歲法務官員毆打下屬　下場曝光

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據日本《每日新聞社》報導，京都地方法務局宇治分局的辦公室在2月1日那天，一位下屬在辦公室與擔任統括登記官的50歲上司閒聊，兩人無意間談到了《我推的孩子》，沒想到年輕下屬竟暴雷了漫畫後續發展，讓主管瞬間氣炸大罵，「我不想要被暴雷！」隨即動手抓住下屬胸前衣領，還踢了下屬腰部，雖然下屬沒有受傷，但仍打電話通報當地警察署。
當地警方針對本次事件進行筆錄及調查後，該案也在4月30日移送給檢察官進行後續處理，而京都法務局針對本起案件，則表示「由於調查仍在進行中，我們不便回應。」
此次事件也在日本社群網路上掀起熱議，「暴雷」引發的怒氣值，居然連熟悉法務工作的主管級人物也忍不住動手，更意外的是，連50歲的中高齡階層讀者，竟然難以抵擋《我推的孩子》的魅力。
《我推的孩子》成2023年動畫霸權！主題曲讓YOASOBI紅遍全球
《我推的孩子》是2020年開始於集英社《週刊YOUNG JUMP》劑型連載的漫畫，由赤坂明原作、橫槍萌果作畫，動畫部分則在2023年4月開播，第一集就長達1小時22分，劇情中斷在最精彩的地方，讓《我推》直接成為當時全球動漫迷的共同話題。
後續《我推》動畫製作也相當精良，YOASOBI所演唱的OP主題曲《IDOL（アイドル）》更成為現象級的音樂，截至目前YouTube上已經突破4.7億次觀看次數，Billboard Japan 排行榜則已累積超過7億次串流播放紀錄，成為日本動漫史上最強大的片頭曲，也讓原本知名度就很高的YOASOBI再達頂峰。