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NBA評論／4換1交易包裹曝光！Kevin Durant為何加入熱火能雙贏？

▲「KD」Kevin Durant傳出有可能轉戰熱火。（圖／美聯社／達志影像）
▲「KD」Kevin Durant傳出有可能轉戰熱火。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家/橘爸

熱火今(2)不敵塞爾提克遭到淘汰，今夏預料會大動作調整陣容，美國媒體分析指出，熱火是最有可能得到Kevin Durant的球隊，且具體的交易包裹也曝光，用一筆4換1的方案，有機會得到太陽制服組的青睞。

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美國媒體建議，熱火可送出Terry Rozier、Nikola Jovic、Duncan Robinson和Jaime Jaquez Jr.，與太陽換取KD，且熱火的體系，能讓Kevin Durant完全釋放，而太陽則得到一票即戰力球員，製造雙贏。

▲熱火Terry Rozier被視為是主要交易籌碼。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火Terry Rozier被視為是主要交易籌碼。（圖／美聯社／達志影像）
熱火、太陽可能交易籌碼曝光

太陽三巨頭Durant、Devin Booker和Bradley Beal聯手的首個球季，季後賽首輪遭橫掃，非常難堪。外界認為，太陽球團應該會做出改變，畢竟三巨頭無法慘生良好的化學效應。

對於太陽來說，交易最終可能也是明智的。為了Durant、Devin Booker和Bradley Beal聚在一起，太陽放棄了未來幾個賽季的大部分首輪選秀權。若能和熱火的交易中獲得一些選秀權，並拿到即戰力球員，下個球季仍大有可為。

▲Dwyane Wade、LeBron James曾合體組熱火三巨頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲Dwyane Wade、LeBron James曾合體組熱火三巨頭。（圖／美聯社／達志影像）
三巨頭證明行不通　及早拆夥較明智

對於熱火而言，KD可能是奪冠的最後一塊拼圖，當年在LeBron James、Dwyane Wade和Chris Bosh拆夥後，雖兩度打進總冠軍賽，卻也都只是為別人作嫁。

▲鳳凰城太陽球星Kevin Durant若轉隊，熱火賠率最低。（圖／美聯社／達志影像）
▲鳳凰城太陽球星Kevin Durant若轉隊，熱火賠率最低。（圖／美聯社／達志影像）
KD轉隊賠率　熱火高居第一

Kevin Durant下一步若離開太陽，將情歸何處?根據《球王體育賽事inplayZ》整理出的國際盤口顯示，熱火得到KD的機率最高，賠率4倍，高居第一，鳳還巢雷霆賠率5緊追其後，尼克賠率7倍，排名第3。而4-8名分別是76人、馬刺、公牛、湖人和快艇。

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