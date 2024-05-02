NBA評論／4換1交易包裹曝光！Kevin Durant為何加入熱火能雙贏？

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熱火、太陽可能交易籌碼曝光
太陽三巨頭Durant、Devin Booker和Bradley Beal聯手的首個球季，季後賽首輪遭橫掃，非常難堪。外界認為，太陽球團應該會做出改變，畢竟三巨頭無法慘生良好的化學效應。
對於太陽來說，交易最終可能也是明智的。為了Durant、Devin Booker和Bradley Beal聚在一起，太陽放棄了未來幾個賽季的大部分首輪選秀權。若能和熱火的交易中獲得一些選秀權，並拿到即戰力球員，下個球季仍大有可為。
三巨頭證明行不通 及早拆夥較明智
對於熱火而言，KD可能是奪冠的最後一塊拼圖，當年在LeBron James、Dwyane Wade和Chris Bosh拆夥後，雖兩度打進總冠軍賽，卻也都只是為別人作嫁。
KD轉隊賠率 熱火高居第一
Kevin Durant下一步若離開太陽，將情歸何處?根據《球王體育賽事inplayZ》整理出的國際盤口顯示，熱火得到KD的機率最高，賠率4倍，高居第一，鳳還巢雷霆賠率5緊追其後，尼克賠率7倍，排名第3。而4-8名分別是76人、馬刺、公牛、湖人和快艇。
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