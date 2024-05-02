振興花東旅宿業！震後補助方案出爐 觀光署長曝「納入台東」考量
4月3日花蓮強震，釀成嚴重災情，觀光旅宿業也大受打擊，交通部觀光署今（2）日宣布補助方案從7月1日上午，平日入住花蓮、台東每房補助1000元，周五到周日入住花蓮補500元；旅行社組團住花蓮每團最高補2萬，住台東每團最高補1.5萬元，方案一出，花蓮業者直言「納入台東很怪」，觀光署長周永暉回應，花東地區是生命共同體，過去經驗和歷史資料來看，花蓮地震，台東也會受到衝擊，因此要衡平看待花東地區觀光振興，會分配三分之二四算在花蓮，三分之一在台東。
記者林莞茜／台北報導
為協助花蓮觀光業者震後重建、振興，交通部推出旅客自由行補助，周一到周四平日入住花蓮、台東每房補助1000元，周五到周日入住花蓮補助500元，另旅行社組團每團20人以振興上，入住花蓮每團最高補2萬，入住台東每團最高補1.5萬元，自7月1日起上路，為期3個月。
但有業者質疑，此次補助「納入台東很怪」，宜蘭則因沒貨補救而抗議。對此，觀光署長周永暉表示，將台東納入，雖受到傷害最重地區是花蓮，但「花東地區是生命共同體」，過去經驗和歷史資料來看，花蓮地震，台東也會受到衝擊，如果要到台東旅遊，大部分的人都會經過花蓮，花蓮強震和餘震，也影響台東旅遊，台東旅宿也出現退訂情況，因此參照日本震後觀光補助模式，以震央為一個中間點，鄰近受影響的旅遊圈也納入振興的概念。
至於預算分配上，為三分之二用在花蓮，三分之一用在台東，以自由行為例，花蓮補助6億元，台東補助2億多元；而優惠將自7月1日起實施至9月30日，經費約8.15億元，觀光署長周永暉表示，7月到9月住房和團客等觀光補助預算用盡為止，目前沒有追加經費的想法，若經費沒用完，也會延長持續補助下去到用完為止，期盼至少提高2成住房率。