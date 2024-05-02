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中國經濟太差？五一小長假成指標　民眾：大家只想「特種兵旅行」

▲一直以來，五一假期被中國當局視為刺激旅遊需求、提振消費的手段之一。圖為先前中國五一假期的盛況。（圖／美聯社／達志影像）
▲一直以來，五一假期被中國當局視為刺激旅遊需求、提振消費的手段之一。圖為先前中國五一假期的盛況。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國五一長假於本週二（1日）拉開序幕。一直以來，五一假期被中國當局視為刺激旅遊需求、提振消費的手段之一，但在中國經濟下行的狀況下，恐怕無法如中國當局預期。

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根據《自由亞洲電台》報導，中國五一長假到來，同時也引發中國民眾針對「調休」的討論。據中國官方公告，今年的勞動節假期從5月1日放至5月5日，但假期前的週日與假期結束後的週六仍需要上班。中國網友紛紛表示，五天假期包括一個週末和兩天調休，實際上只放了一天。

報導指出，五一國際勞動節成為了中國政府刺激消費的長假。中國官方1950年將其確立為法定節假日之一，1999年國務院發佈的《全國年節及紀念日放假辦法》將5月1日到3日列為三天勞動節假期， 最後逐漸演變成現在的消費大節。

不過近年來中國經濟下行的狀況下，今年的五一長假恐怕無法如中國當局預期，真的能夠刺激外出旅遊需求、提振消費。

一名中國青年楊鵬透露，身邊的朋友在疫情後改變了小長假出遊的方式。他表示，「最近兩年，身邊的朋友、同學在小的長假， 買個帳篷全家人一起去戶外，可能不要門票，住宿費省了。第二個是自駕，早出晚歸，也不需要住宿或其他的費用，也可以稱之為特種兵旅行。」

楊鵬認為，隨著經濟持續低迷，人們的收入減少，伴隨而來的是在吃喝玩樂上支出的縮減。

旅美經濟學者、民間機構信息與戰略研究所所長李恆青接受《自由亞洲電台》採訪時分析指出，中國消費者在本次五一假期的信心還有待衡量。

李恆青表示，「總的來說經濟不好，大家減減壓、休息一下還是可以的，真的消費的心情我不覺得會是這樣，目前也沒看到這樣。跟過去情況應該差不多，現在都是短途旅行，一日遊佔多數，不在外面住宿。」

先前中國媒體曾報導指出，今年五一假期機票、飯店預訂價格齊跌，引起了討論。《澎湃新聞》指出，今年五一旅遊市場整體呈現「量升價跌」的趨勢，且小城市旅遊熱度遠超去年同期，攜程網稱，甘肅天水、江蘇徐州等小城市也是出行的熱門選擇。

美國南卡羅來納大學商學院教授謝田認為，房地產市場岌岌可危、股市萎靡不振，導致中國消費者對經濟前景信心持續不足，僅靠放長假來提振消費的有效性不大。

謝田表示，中國經濟最大問題就是消費者沒有信心，對經濟前景沒有樂觀態度，「現在鼓動調休來刺激消費，基本上不會有太大作用。」他更直言，「刺激消費一定是（擴大）就業和收入增長。」

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