今日軍武／中國「福建號」航艦首次海試！專家：電磁彈射不容小覷

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中國隨著國力強盛，開始建造多艘航空母艦，試圖打造亞洲最強海軍戰力。中國第一艘航艦「遼寧號」原為前蘇聯海軍的庫茲涅佐夫元帥級航空母艦2號艦「里加號」，1988年11月25日下水，1990年7月更名為「瓦良格號」。蘇聯1991年解體後劃分給烏克蘭，烏克蘭又無力繼續建造，只好轉售給中國。2005年起由中船重工集團的大連造船廠實施後續興建與改裝。2012年9月25日，正式交付中國人民解放軍海軍，命名為「遼寧號」。
同時在烏克蘭協助下，2001年從烏克蘭獲得Su-33原型機，瀋陽飛機集團依據生產Su-27（中國稱為殲11B）的經驗，加以仿製。2012年11月25日，殲15戰機首次公開亮相，並上艦部署，成為中共航艦部隊艦載機。
對美軍而言，遼寧艦屬於過時設計，但是對中國人民而言，該艦是中國邁向大國象徵，因為在遼寧艦服役之前，聯合國5個常任理事國中，只有中國沒有航艦。遼寧號服役後，不只能夠累積共軍操作航艦的經驗，更滿足中國人邁向大國的夢想。
「山東號」航艦則根據遼寧號的服役經驗改裝，成為中國第一艘國產航艦。山東號排水量比遼寧號多4000噸，達到47000噸；山東號艦載戰機容量達36架，包括殲15戰機、直18直升機與直9反潛直升機。山東號航艦母港為海南島三亞綜合保障基地。
福建號首配中國國產電磁彈射系統
中國第三艘航空母艦「福建號」於2022年6月舉行下水儀式，排水量8萬頓的福建號是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，配置電磁彈射和阻攔裝置，戰力較前2艘艦「遼寧號」與「山東號」航艦強大。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲表示，跟傳統蒸氣彈射相較，電磁彈射每日可彈射次數較多，以仍在測試中的美國福特號航艦為例，電磁彈射每日可達200架次，蒸氣彈射只有150架次。中國最早準備電磁彈射其實可以源自2002年時，上海引進虹橋磁浮電車，原理跟電磁彈射相同，依據上海市政府統計，磁浮列車服役20年，累計里程數2千200萬公里，可供福建號電磁彈射更完整操作經驗與基礎，性能不下於美軍福特號航艦。
蘇紫雲表示，福建號海試第一階段並未搭載彈藥與滿艙油料，主要測試鍋爐是否達到性能，之後第二階段搭載滿艙油料測試，第三階段搭載艦載機測試，之後就能服役。
針對中美航艦戰力差距，蘇紫雲認為差距約15年。在數量上，美國有11艘現役航艦，中國則有3艘航艦，1艘正規、2艘近岸航艦，由於無法讓預警機起飛，艦上雷達受到地球曲線影響看不遠，只能在近岸，否則容易遭到摧毀。
不過，蘇紫雲也指出，以中國平均4年下水一搜正規航艦，依照055大型驅逐艦數量來預估，中共最終可能尋求建造6到8艘航艦。中美艦載機雖然數量差異大，但中方進步非常快，除殲15戰機外，空警600預警機的原型機也在試飛，如果一步到位就是殲35隱形戰機上艦。
蘇紫雲表示，中國發展航艦非常有耐心，從1980年代海軍司令員劉華清開始發展航艦至今40年，除了2002年導入磁浮電車外，後來又到巴西偷學法國引進的彈射器技術，2010年又在陸上測試各式彈射器。從中國遼寧號、山東號到福建號航艦，就是先求有，再求好，再求進步的三步走模式，從中國建造航艦學習取線越來越短，未來第四艘航艦也可能採取核動力，發展極不簡單。
一位退役海軍將領表示，航艦在海上測試，飛行員在陸上訓練，艦載機飛行員一年要起降400架次才算入門，要形成基礎戰力還言之過早。