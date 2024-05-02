與家人失散30年！妹苦尋親哥「高雄找到南投」 10年後順利團圓了
令人感動的重逢！高雄市一位30歲林姓女子，1歲多時因家庭經濟因素，被親生父母送養，而林姓養父在臨終前，才告知女兒其真實身世，讓當時20歲的她毅然踏上尋親之路，沒想到過程遇到重重困難，最終經過10年在各方人士努力牽線之下，終於在南投找到了親大哥，兩人也順利重逢見面，場面相當溫馨。
記者潘毅／綜合報導
竹山戶政事務所主任梁坤勇4月30日在臉書上分享這段感人的尋親故事，目前家住高雄市的30歲林女，剛出生1歲多時，原生家庭經濟狀況不佳，她也因此被送往林姓人家收養，時間就這樣過了20年，林姓養父在臨終前，決定告訴女兒親生父母的事情。
當時20歲的林女也從此此踏上了尋親之旅，並在高雄3度透過戶政事務所協尋，但礙於個資保護等因素，未能有結果。時間就這樣過去了十年，林女仍未放棄尋找血親，近日透過台中退休偵查隊小隊長張昌平及竹山分局偵查隊副隊長顏彰賢的牽線，在4月底前往南投竹山戶政事務所求助。
而承辦課員葉展維了解事情經過後，便展開查詢，雖然沒有找到林女的生母，但也意外聯絡上同樣被送人收養的38歲廖姓親大哥，更巧的是，當天廖男就在竹山的隔壁鄉鎮工作，廖男得知消息後也放下手邊工作，前往與失散30多年的妹妹相認。
而大哥廖男也坦言，過去自己同樣嘗試尋找妹妹下落，三度南下高雄卻都未果，如今終於順利團聚，雙方也交換了聯繫方式，未來林女會再找時間，與親大哥前往與生母相認。