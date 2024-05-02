重磅！湖人最快明天就開除Darvin Ham　美媒：新主帥已有幾名人選

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時這樣說道，「我已經開始從不同的人那裡聽到一些名字。」
Ham在擔任湖人隊總教練的2個賽季中取得了90勝74敗的戰績，事實上在上賽季他若不是帶隊打進西區決賽，可能會在2022-23賽季結束後就被解僱。
在《The Athletic》的報導中指出，隨著本賽季的進行，湖人更衣室裡對Ham的執教越來越感到「沮喪」。在金塊首輪淘汰湖人後，當被問及外界對他的批評時，Ham似乎將矛頭指向了傷病和球員表現。
ESPN記者Dave McMenamin記錄了Ham的說法：「這非常具有挑戰性。人員進進出出，當球隊受到傷病困擾時，外界批評我沒有保持穩定的輪換，這讓我感到沮喪。」Ham將這賽季的輪換沒有一致性歸咎於傷病，以及一些先發球員表現不佳，但這種理由似乎無法說服眾人，特別是在LeBron James本季打了71場比賽，Anthony Davis打了76場比賽的情況下。
不過湖人這賽季的失敗，確實不應該全部歸因於差勁的執教，管理層選進了錯誤的人是一個開端，球員無法保持專注和起起伏伏的表現也是其一，湖人在季賽的失調，讓他們最終只透過附加賽拿到第7種子，而面對一支實力上更勝他們一籌、最少也是並駕齊驅的金塊，他們最終沒辦法闖過首輪，這是他們作為整體的失敗。
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