人間微光／歌聲救眾生　唱佛給你聽

我是廣告 請繼續往下閱讀
我不只要救自己，還要利益眾生，所以我出來做功德，唱佛給大家聽，祝大家平安吉祥、健康快樂、消災延壽，幫大家種「佛種子」，你哪一世學佛了，就跟我一樣不用死去輪迴，就解脫了。
為了眾生好，我每天唱阿彌陀佛，大家聽到是有好無壞。我唱了19年，健保卡沒用過，沒看過醫生，當然健保費還是要繳。之前新冠疫情很嚴重，我沒打疫苗，因為我吃素，擔心疫苗裡面有動物成分，就不敢打，但也沒確診。這代表唸阿彌陀佛會消業障，身體自然就健康。
為什麼阿彌陀佛用唱的？因為這樣人家聽到比較會起歡喜心，我唱各種音調，都是別人點歌。十幾年前有一次在公館夜市，聖誕節快到了，有人問我會不會唱聖誕歌的版本？我就唱給他聽；還有一次，我在海產店門口唱佛，有一個廚師拿著鍋鏟跑出來，我還以為要打我，結果他說他的老婆快要生小孩了，他想聽兒歌〈兩隻老虎〉，我也唱給他聽。
剛開始出來唱的前幾年，我被罵「痟ㄟ」（瘋子），也有人嗆我「你兜死人喔」（你家死人嗎），一般人的觀念，覺得阿彌陀佛是在幫亡者助念才會說的，所以忌諱，認為我在唱衰他、觸霉頭。
我在不同地方被打過好幾次，他們遠遠聽到我的歌聲，躲在暗處，突然衝出來打我。有一次最嚴重，那個人拿著長柄雨傘，可能是想打死我吧，使盡吃奶力氣對著我的頭打，結果打到背，那把傘噴得好遠。但是不用替我擔心，我沒事，因為我唱阿彌陀佛，有佛力加持。
我不回罵也不還手，我就騎走，繼續唱。佛愛眾生、要度眾生，我要學佛一樣慈悲，別人對我們不好，我們就以德報怨。不管你是我的親人，還是打我罵我的冤親債主，我全都要度，大家都是有緣人。
佛力不可思議，從一開始被打被罵，到現在，很多人起歡喜心，看到我很高興，還跟我一起唱跳，你們看那些網路影片就知道了。
我沒有網路，從來沒有上過網，我拿的是折疊式傳統手機。都是人家告訴我，說在什麼抖音、YouTube看到我在唱佛，還說我很出名。那些影片都是我不認識的人PO上網的，我很高興，但不是高興我出名，是能讓很多人聽到阿彌陀佛。
我到處騎到處唱，都在台北、新北一帶，畢竟腳踏車是能騎到哪裡去？我曾經把腳踏車放著，搭捷運去淡水參加法會，在淡水也唱過。至於每天唱多久則不一定，也有過連續唱20、30個小時沒有睡覺，從早唱到晚，又唱到隔天。
十幾年前有一個颱風天，我還是出來唱，結果腳踏車從慢車道被強風吹到快車道，很危險。剛好我的二哥開車經過看到，就把車窗搖下來罵我「妳不要命了是不是？」從此之後，颱風天我就不出來，給自己一個平安，留得青山在，何怕沒材燒。
我以前是開藥局的，學佛之後，覺得老鼠藥、蚊香、殺蟲劑等等很多藥都是在殺生、造惡業，所以乾脆把藥局收起來。現在沒有工作，是家人養我，但我很節省，省下來的錢還可以布施。
其實滿多不認識的人要主動拿錢給我，有人拿零錢，也有人拿1百塊、1千塊，我從來沒有拿過。有一次最誇張，在通化街夜市，遇到攤商拿了一疊1百塊給我，應該有2、3萬，我也沒拿。我做功德不是為了錢，我如果拿了錢就是貪心，不只沒功德，還損福報，變成罪過。
我沒有結婚，人家說夫妻相欠債，我沒有欠人家的債，一個人好修行，比較不會有障礙。不過，我的家人因為沒有學佛，都不支持我，只有二姐對我最好，免費把房子給我住，說要讓我安心修行。
人生都是苦多於樂，不管你再怎麼有錢有權，都沒有十全十美的人生，最後也會死。我向佛發願，要一直唱到往生西方極樂世界，《佛說阿彌陀經》裡面講的，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。那裡是極度的快樂，沒有一絲一毫痛苦。
有些人有智慧，聽得懂是福報，我也帶著一些人發願過，只要有人要求，我救一個是一個，助他們了生脫死；聽不懂也沒關係，我會請人家唸一句阿彌陀佛，有唸是你賺到，消業障啊，又不用花錢，其實我是好心啦。
（阿彌陀佛姐／62歲／台北人／街頭唱佛家）
.