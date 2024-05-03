波音又一「吹哨者」亡！曾控737 MAX生產不當 前品質審查員病逝
▲波音近年不斷出包，繼踢爆品管問題的前員工巴奈特（John Barnett）於庭審前離奇死亡後，本週又有1位被視為「吹哨人」的前品質審查員突然病逝。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心
蔡姍伶／綜合報導
｜ 2024-05-03 06:19:27 2024-05-03 06:20:55
美國航空製造商波音（Boeing ）所生產的客機，近年頻頻發生問題，「吹哨人」兼前員工巴奈特（John Barnett）庭審前離奇死亡一事，更一度引發外界揣測，認為他是因為知道太多、洩漏太多前公司品管問題才出事，律師和好友都不相信警方所說，巴奈特是開槍自盡的說法。同樣也曾舉報波音無視737 MAX系列存在生產缺陷的前品質審查員迪安（Joshua Dean），上月初也因病逝世於奧克拉何馬州一所醫院。
綜合 《西雅圖時報》等外媒報導，45歲的迪安是最早指控波音供應商「勢必銳航空系統公司」（Spirit AeroSystems）領導層，忽視737 MAX 製造缺陷的舉報人之一，他從2019年起，就在該公司擔任品質審核員，2022年10月，迪安踢爆自己發現737 MAX系列飛機存在嚴重的製造缺陷，工程師在壓力艙壁上「不當鑽孔」，這些孔對於飛行過程維持機艙壓力至關重要；可當他向管理層提出這個問題時，對方卻沒有採取任何措施。
迪安隨後還向美國聯邦航空管理局（FAA）申訴，指控勢必銳的737生產線高級品管人員，存在「嚴重的不當行為」，結果於2023年4月遭到解雇；然而，勢必銳又於同年8月承認，機身確有不當鑽孔問題，迪安因此向美國勞工部投訴，聲稱這是前公司對他的報復，把他當成替罪羔羊。
報導指出，迪安事在當地時間4月30日病逝，他生前的健康狀況一向良好，卻在2週前因呼吸困難被送往醫院，插管後又患上肺炎以及嚴重細菌感染，病情惡化之迅速，導致他必須依賴人工心肺葉克膜維生，搶救2週後仍不治。
不到2個月，2名吹哨者相繼去世，儘管他們的律師不願對委託人的死亡時間、情境多做揣測，但因時機敏感、疑點不少，已再次讓外界對波音的形象打上問號。