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天氣預報／全台今明「大晴天」南部高溫飆36度　山區防午後雷陣雨

▲今天雲量減少、白天氣溫略升，北部及宜花白天高溫約25至27度，中南部及臺東高溫維持在30至32度，整體感受上溫暖偏熱，週六南部甚至會飆到36度的高溫。（圖／記者葉政勳攝）
▲今天雲量減少、白天氣溫略升，北部及宜花白天高溫約25至27度，中南部及臺東高溫維持在30至32度，整體感受上溫暖偏熱，週六南部甚至會飆到36度的高溫。（圖／記者葉政勳攝）

記者周淑萍/綜合報導

今（3）日雲量減少、白天氣溫略升，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今晨台灣上空雲層鬆散，東半部有零星降水回波，宜蘭、花蓮有零星降雨。各地區氣溫：北部18至28度，中部19至32度，越往南越悶熱，南部21至34度，東部20至30度。明（4）天溫度更高，各地高溫皆回到30度以上，南部甚至會飆到36度。

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中央氣象署指出，今天東北季風稍減弱，北臺灣氣溫稍回升，北部及宜花白天高溫約25至27度，中南部及臺東高溫維持在30至32度，整體感受上溫暖偏熱；迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，氣象署提醒，午後有局部短暫雷陣雨，外出建議攜帶雨具備用。

▲今（3）日全台天氣預報。（圖／翻攝氣象署）
▲今（3）日全台天氣預報。（圖／翻攝氣象署）
而到了週六，氣溫又要往上飆。吳德榮提及，明（4）日各地多雲時晴、氣溫升，白天各地高溫皆回到30度以上，南部最高溫達36度左右，外出要記得防曬；西半部近山區午後及東半部有局部陣雨或雷雨。周日鋒面接近，天氣還是偏熱，大氣較不穩定，各地區有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後機率最高。

▲今（3）晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空雲層鬆散（左圖），4：30時雷達回波合成圖顯示，東半部有零星降水回波（右圖）。（圖／翻攝三立準氣象．老大洩天機）
▲今（3）晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空雲層鬆散（左圖），4：30時雷達回波合成圖顯示，東半部有零星降水回波（右圖）。（圖／翻攝三立準氣象．老大洩天機）
下週一、二微弱鋒面掠過北部海面，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，其他地區為多雲時晴。下週三另一鋒面快速南下，會影響的程度還需要持續觀察。下週四、五(9、10日)大陸高壓挾乾空氣南下，各地晴朗穩定，白天舒適微熱、清晨氣溫降得很低，平地最低氣溫可能會降到15度左右。

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