天氣預報／全台今明「大晴天」南部高溫飆36度 山區防午後雷陣雨
今（3）日雲量減少、白天氣溫略升，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今晨台灣上空雲層鬆散，東半部有零星降水回波，宜蘭、花蓮有零星降雨。各地區氣溫：北部18至28度，中部19至32度，越往南越悶熱，南部21至34度，東部20至30度。明（4）天溫度更高，各地高溫皆回到30度以上，南部甚至會飆到36度。
記者周淑萍/綜合報導
中央氣象署指出，今天東北季風稍減弱，北臺灣氣溫稍回升，北部及宜花白天高溫約25至27度，中南部及臺東高溫維持在30至32度，整體感受上溫暖偏熱；迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，氣象署提醒，午後有局部短暫雷陣雨，外出建議攜帶雨具備用。
而到了週六，氣溫又要往上飆。吳德榮提及，明（4）日各地多雲時晴、氣溫升，白天各地高溫皆回到30度以上，南部最高溫達36度左右，外出要記得防曬；西半部近山區午後及東半部有局部陣雨或雷雨。周日鋒面接近，天氣還是偏熱，大氣較不穩定，各地區有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後機率最高。
下週一、二微弱鋒面掠過北部海面，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，其他地區為多雲時晴。下週三另一鋒面快速南下，會影響的程度還需要持續觀察。下週四、五(9、10日)大陸高壓挾乾空氣南下，各地晴朗穩定，白天舒適微熱、清晨氣溫降得很低，平地最低氣溫可能會降到15度左右。