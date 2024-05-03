貴婦奈奈公婆今晨抵台！調查局上銬歸案　「潛逃又回台」原因曝光

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過去貴婦奈奈與男友黃博健、公公黃立雄成立杏立博全醫美診所，黃立雄當時也是名醫，業績相當不錯，不過卻在2018年11月宣布倒閉，捲款10億餘元潛逃出境，因此3人都被調查局發布通緝，一家人潛逃到加拿大長達6年。
後來有週刊直擊，貴婦奈奈在加拿大的小鎮生活，一家人的生活並非外傳那樣安逸，而是過得有些清苦，直至近日傳出，公公黃立雄及妻子因在加拿大申請庇護遭拒，違法居留將被遣返，主動聯繫調查局說明願意返台投案，調查局也證實兩人有望回台受審。
清晨抵達桃園機場！貴婦奈奈公婆返台原因曝光
然而貴婦奈奈公婆黃立雄、黃林麗真今（3）日清晨5時許抵達桃園國際機場，由調查人員於桃園國際機場將其解送歸案，據《Ettoday》報導，有知情人士透露，黃立雄與妻子黃林麗真年事已高又有病痛纏身，所以想要返台用健保就醫，不過黃家人早就把當初的資金藏好，所以黃立雄夫婦返台只要說沒錢，就能享用台灣健保資源。
調查局表示，通緝犯黃立雄夫妻2人，在調查局與加拿大執法單位合作下，2日加國遣返回台，3日凌晨抵達台灣機場後，派遣8名調查局人員警戒下解送歸案。法務部長蔡清祥也提到，對於通緝犯願意返國歸案，非常歡迎，即便台灣和加拿大沒有司法互助協定，相關執法單位都有聯繫，不過當事人返國後就該盡快就案情說明清楚，依法辦理。