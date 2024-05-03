朱軒洋劈腿吳卓源神隱1個月！重啟舊帳號發文 挨轟：怎麼敢出來
男星朱軒洋上個月被爆出劈腿「鄉民老婆」吳卓源，與正牌網紅女友Cindy分手，結束6年感情。朱軒洋神隱一個月，連預計要出席的代言活動也取消，昨（2）日他突然在已清空的IG帳號，放上為雜誌拍攝的照片，引來網友砲轟，「你提醒我退追了。」
記者薛羽彤／綜合報導
朱軒洋2022年與前經紀人柴智屏因理念不合解約，當時傳出他將退出演藝圈，且清空原IG帳號的貼文，彷彿人間蒸發。時隔1年，他簽給邱瓈寬的寬魚國際，也重新開設IG帳號，再度出現螢光幕前。
朱軒洋昨日用原本清空的帳號，貼上替雜誌拍的照片，雖然只有圖片沒有文字，仍被網友罵爆，「作者讚好這一下很好笑，是覺得自己很cool嗎」、「救命喔，怎麼還敢出來」、「這劈腿咖怎麼還敢出來」、「是覺得發在這個帳號會比較沒人酸？」、「差點忘記退追，太失望了。」此外，他還被發現點讚那些負評的留言，行為令人匪夷所思。
朱軒洋感情醜聞爆發前，和Lulu（黃路梓茵）和蔡凡熙一同接下知名運動品牌大使，宣傳照和廣告都已經拍攝完成。怎料，朱軒洋傳出劈腿後，品牌第一時間緊急開會討論是否撤換代言人，原定上個月17日要出席的活動記者會，似乎怕模糊焦點也讓朱軒洋缺席。該運動品牌在IG限時動態投放的廣告，朱軒洋被剪到只有一個背影的鏡頭，正面帥氣模樣完全消失，連名字都沒有打上去。
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