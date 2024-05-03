余苑綺病逝留2孩！小4歲老公陳鑒涉詐千萬　檢聲押禁見獲准

朱軒洋劈腿吳卓源神隱1個月！重啟舊帳號發文　挨轟：怎麼敢出來

▲朱軒洋因劈腿吳卓源身陷風波，神隱1個月，昨日他重啟舊帳號發照片，被網友砲轟：「怎麼還敢出來？」（圖／NOWNews攝影中心）
▲朱軒洋因劈腿吳卓源身陷風波，神隱1個月，昨日他重啟舊帳號發照片，被網友砲轟：「怎麼還敢出來？」（圖／NOWNews攝影中心）

記者薛羽彤／綜合報導

男星朱軒洋上個月被爆出劈腿「鄉民老婆」吳卓源，與正牌網紅女友Cindy分手，結束6年感情。朱軒洋神隱一個月，連預計要出席的代言活動也取消，昨（2）日他突然在已清空的IG帳號，放上為雜誌拍攝的照片，引來網友砲轟，「你提醒我退追了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲朱軒洋神隱1個月浮出水面，仍被網友罵爆。（圖／朱軒洋IG）
▲朱軒洋神隱1個月浮出水面，仍被網友罵爆。（圖／朱軒洋IG）
朱軒洋2022年與前經紀人柴智屏因理念不合解約，當時傳出他將退出演藝圈，且清空原IG帳號的貼文，彷彿人間蒸發。時隔1年，他簽給邱瓈寬的寬魚國際，也重新開設IG帳號，再度出現螢光幕前。

朱軒洋昨日用原本清空的帳號，貼上替雜誌拍的照片，雖然只有圖片沒有文字，仍被網友罵爆，「作者讚好這一下很好笑，是覺得自己很cool嗎」、「救命喔，怎麼還敢出來」、「這劈腿咖怎麼還敢出來」、「是覺得發在這個帳號會比較沒人酸？」、「差點忘記退追，太失望了。」此外，他還被發現點讚那些負評的留言，行為令人匪夷所思。

▲Cindy晚間再度在IG上開撕吳卓源，並叫吳卓源的粉絲們不要到她的地盤（IG）撒野。（圖／翻攝自吳卓源、朱軒洋、Cindy IG）
▲吳卓源（左）介入朱軒洋和Cindy的感情。（圖／翻攝自吳卓源、朱軒洋、Cindy IG）
朱軒洋感情醜聞爆發前，和Lulu（黃路梓茵）和蔡凡熙一同接下知名運動品牌大使，宣傳照和廣告都已經拍攝完成。怎料，朱軒洋傳出劈腿後，品牌第一時間緊急開會討論是否撤換代言人，原定上個月17日要出席的活動記者會，似乎怕模糊焦點也讓朱軒洋缺席。該運動品牌在IG限時動態投放的廣告，朱軒洋被剪到只有一個背影的鏡頭，正面帥氣模樣完全消失，連名字都沒有打上去。

▲原本3人一起代言的運動品牌，改由蔡凡熙（左）、Lulu為主角，朱軒洋消失的無影無蹤。（圖／New Balance臉書）
▲原本3人一起代言的運動品牌，改由蔡凡熙（左）、Lulu為主角，朱軒洋消失的無影無蹤。（圖／New Balance臉書）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

朱軒洋背叛女友毀形象！廣告被剪到只剩一個背影　消失快1個月了

吳卓源陷朱軒洋小三風波！神隱25天演出臨時喊卡　替補人選是他

朱軒洋被抓包偷吃吳卓源！逼問Cindy「要不要分手」想要無縫換乘

吳卓源激吻朱軒洋！疑當小三爆脫粉　呱吉逆風喊「我喜歡她」挨轟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生