49萬股東快看！台新金今年擬發近0.6元現金股利、0.4元股票股利

美股回神上攻、費半漲逾2%　台積電領軍、台股開盤上漲252點

▲美國股市昨（2）日全數走高，其中費半指數大漲逾2.1%，激勵台北股市今（3）日開盤走高，上漲252點、來到20474點，預估成交量為4200億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲美國股市昨（2）日全數走高，其中費半指數大漲逾2.1%，激勵台北股市今（3）日開盤走高，上漲252點、來到20474點，預估成交量為4200億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（2）日全數走高，其中費半指數大漲逾2.1%，激勵台北股市今（3）日開盤走高，上漲252.11點、來到20474.55點，預估成交量為4200億元。此外，台股今日收週線。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大盤走高之際，中小型股延續昨日的火力，開盤上漲2.48點、來到252.68點，預估成交量為1100億元。今日開盤量大強勢股：信立、台達電、力積電、至上、聯發科。

權值股全數走高，帶領電子成交比重回升至六成，台積電開盤上漲14元、來到786元；鴻海上漲4元、來到158元；聯發科站上千元後，今日持續走高，開盤上漲35元、來到1035元。

雖然聯準會最新利率按兵不動，不過主席鮑爾釋出鴿派言論，表示雖然降息時間會延後，不過不會再升息了，因此激勵美股四大指數昨日全數走高，其中高通受惠於AI手機晶片業務，財測表現亮眼，股價昨日飆漲將近10%，因此引領晶片股上揚，道瓊指數上漲322.37點或0.85%，收38225.66點；那斯達克指數上漲235.48點或1.51%，收15840.96點；標普500指數上漲45.81點或0.91%，收5064.2點；費半指數上漲97.67點或2.17%，收4605.35點。

科技五大天王全數走高，Meta上漲0.57%，蘋果上漲2.2%，Alphabet上漲1.68%，微軟漲0.73%，亞馬遜上漲3.2%。半導體股也回神走高，AMD漲1.31%，美光上漲2.4%，博通跌0.35%，高通飆漲9.74%，輝達上漲3.34%，應用材料上漲2.02%，德儀漲0.34%。

台股ADR多收紅。台積電ADR上漲0.96%，日月光ADR上漲2.52%，聯電ADR上漲3.84%，中華電信ADR下跌0.68%。

台股震盪心驚驚！專家曝股市進入修正　預期「還會再有高點」

專家透露ETF要「高顏值」　看台股短期受干擾但下半年更好

財經小辭典／台積電太強憂「窄基指數」　美系外資進不來害台股？

70萬股民笑呵呵！00929 5月配息金額維持0.2元、年化配息率近12%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞