美股回神上攻、費半漲逾2%　台積電領軍、台股開盤上漲252點

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權值股全數走高，帶領電子成交比重回升至六成，台積電開盤上漲14元、來到786元；鴻海上漲4元、來到158元；聯發科站上千元後，今日持續走高，開盤上漲35元、來到1035元。
雖然聯準會最新利率按兵不動，不過主席鮑爾釋出鴿派言論，表示雖然降息時間會延後，不過不會再升息了，因此激勵美股四大指數昨日全數走高，其中高通受惠於AI手機晶片業務，財測表現亮眼，股價昨日飆漲將近10%，因此引領晶片股上揚，道瓊指數上漲322.37點或0.85%，收38225.66點；那斯達克指數上漲235.48點或1.51%，收15840.96點；標普500指數上漲45.81點或0.91%，收5064.2點；費半指數上漲97.67點或2.17%，收4605.35點。
科技五大天王全數走高，Meta上漲0.57%，蘋果上漲2.2%，Alphabet上漲1.68%，微軟漲0.73%，亞馬遜上漲3.2%。半導體股也回神走高，AMD漲1.31%，美光上漲2.4%，博通跌0.35%，高通飆漲9.74%，輝達上漲3.34%，應用材料上漲2.02%，德儀漲0.34%。
台股ADR多收紅。台積電ADR上漲0.96%，日月光ADR上漲2.52%，聯電ADR上漲3.84%，中華電信ADR下跌0.68%。