名家論壇》楊威利／美國A-10攻擊機可能在台灣？

先說結論再論述。
文／楊威利
※冷戰榮光與電影。
※新世代攻擊型態。
新聞
4月底美國媒體報導，即將從美空軍退役的A-10攻擊機，有可能出售到越南與台灣，消息一出隨即引發台灣群眾一陣熱議。
※冷戰榮光與電影。
A-10攻擊機外號疣豬，是美軍在冷戰時期開發用於對蘇聯入侵西歐的神兵利器，也就是利用西方國家獲得的制空權，之後以攻擊機去對抗蘇聯裝甲洪流，這型攻擊機機體強韌，可對抗重機槍射擊。機翼為平直結構，兩翼下方掛載種剁飛彈與炸彈，機鼻配置30公厘機砲，是冷戰時期美軍駐歐部隊不可或缺的反裝甲戰力。
冷戰時期美蘇雙方並未爆發大戰，A-10攻擊機無用武之地，後續卻在波斯灣戰爭，伊拉克與其他戰場上發揚威力，這些戰場都有一個特點就是盟軍有絕對制空權。
這也符合攻擊機的定義，一國空軍都會先建立教練機與戰機，之後會有運輸機的配置，主要是利於基地間的往來，主要大國例如美蘇兩強，後續開始建立預警機、轟炸機、空中加油機與攻擊機等特業機種。各國目前都標榜國「防」，沒有對外說明是國「攻」的，但攻擊機顧名思義就是對外攻擊，這個級別也只有過去大國才有的編制。
冷戰時期的優秀機種，退役後將轉贈到台灣或其他國家似乎沒有甚麼不對，況且按照過往美援裝備的案例，通常會比較便宜，然而台灣戰力的提升不只是撥贈攻擊機，機隊的養成需要培育飛行員，地勤組員等等，這些資源恐怕台灣空軍付之闕如。
許多好萊塢軍事電影也會提到A-10攻擊機，例如「變形金剛」、「魔鬼終結者」等，這種親臨現場，發射機砲或炸彈的印象深植人心，頗具聲光震撼效果，不過隨著敵對防空武器的進步，這類親臨現場的攻擊模式漸漸式微，要進行空中密集支援（CAS）不是不可能，但戰場作戰環境卻越來越嚴苛，現今多半是由戰機投擲距外攻擊武器。
※新世代攻擊型態。
歐洲地區的美洲虎與龍捲風攻擊機也一一除役，現階段對地攻擊的樣態多半是由戰機兼任，也就是攜掛偵照夾艙，搭配電戰機等，於防空武器射程外投擲各類飛彈。引進台灣的A-10攻擊機會是防空武器攻擊距離外的投射載台嗎？若是，何以美軍不如此辦理，而將A-10攻擊機除役？
即使台灣引進A-10攻擊機後，是期望這批攻擊機飛越福建沿岸攻擊，還是等共軍登陸灘岸後對灘岸進行掃射與攻擊？這些期望好像都不切實際，若要替這批A-10做加改裝，好讓這批攻擊機能運用距外投射武器？若是，那這樣的建軍成本可能高預期。不如將這些建軍成本多用於購買萬劍彈，或是多買F-16戰機可用的距外投射武器。
伊朗為報復以色列於大馬士革的攻擊，而於四月中旬發動對以色列的攻擊，其中多半為無人機，這些無人機居然可以發動千里迢迢的攻擊著實令人震驚，雖然以色列國防部宣稱有99%的攻擊遭到攔截，但這個戰例也帶給台灣許多啟示。
無人機國家隊在蔡英文總統宣布成立後，許多無人機相關的軟硬體都陸續到位，未來能否與中科院合作，研製出更多且性能更好的無人機，一直是各界所期待的，這些成果其中之一就是當作攻擊用途。雖然中國空防能力很強，但戰時能將各類武器往對方上丟的都是好武器，過往A-10這種密集空中支援的模式一去不復返，台灣在還沒有籌獲大量的距外攻擊武器時，或許各式各樣的無人機會是一個補充。
而在俄烏戰爭中，大眾也可以看到許多歐美武器都前運烏克蘭，或許這批退役的A-10攻擊機日後會在烏克蘭戰場中出現也說不定。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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