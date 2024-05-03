愛莉莎莎飛泰國「想再買一間」挨轟！列3點反駁炒房：我只是先看
網紅愛莉莎莎在4月底證實跟另一半分手的消息後，便展開了自己的單身之旅，她也把握在泰國轉機的時間一邊看房，並透露「想要再買一間」。不料，在愛莉莎莎想要買房的限時動態曝光之後，又有網友在Dcard上發文討論她的事情，甚至罵她「嘴巴喊居住正義，結果房子一棟一棟的買！」，她在得知此事後也在今（3）日透過社群回應，引起關注。
記者洪生儒／綜合報導
愛莉莎莎看到網友在Dcard上討論她買房的事情，她先是無奈表示：「又有人在吵這個」並列出三點來回應網友。愛莉莎莎透露：「泰國的房就有分外國（49%）跟泰國（51%）的配額，所以外國人不太能影響泰國人買的房價！然後拜託有個觀念『買房不是炒房』。」
接著，愛莉莎莎也解釋，自己在泰國所看的地區都是「永久產權」並非「地上權」，在泰國只有一些皇家區域是地上權，「房仲一開始都會明說，除非你遇到在做詐騙的房仲。」最後，愛莉莎莎也強調，「我還沒買，我只是先看房，回台灣確定金流不會有問題才會下手！」
此外，愛莉莎莎也列出了三個炒房的定義，「團購壓低房價、利用媒體散布假消息提高行情、開發商跟炒房團合作『洗售』」，並透過限動詢問網友：「請問我有符合任何一項嗎？」愛莉莎莎也指出，「簡言之『炒房』這種行為的『主詞』，指的不是購買房子的散客，而是政客、開發商（建商）及媒體或是一些組織的共犯結構。」
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