男飛日本帶回「公共設施」！上飛機發現超傻眼　回台逆轉：可歸還

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後來該網友回到台灣之後，立刻衝到全家去想要試看看可不可以歸還這顆行動電源，沒想到把日本帶回來的行動電源差回去之後，竟然成功歸還，也讓他驚訝的直呼：「太扯了！那個燈有亮耶」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「原來不只有我這樣哈哈哈哈」、「那時候我也是超緊張，好險回台灣可以還」、「嚇死了，在飛機上應該都很不安心吧」、「跨越國際的行動電源哈哈哈哈」。
帶回國也免怕！ChargeSPOT行動電源全球首家「跨國租賃服務」
而該網友在日本租借的行動電源就是「ChargeSPOT」所提供的服務，常常去超商的民眾應該都會看到該座充在店內，民眾只要簡單的操作就能夠租借行動電源使用，且費用也不會太貴，對於旅客或者商務人士來說，在外突然急需用電時非常的方便。
特別的是，ChargeSPOT是全球首家提供行動電源跨國租賃服務的品牌，目前穩定在台灣、日本、香港、泰國等國家提供服務，還提供「甲借乙還」的服務，也就是說你今天在日本、香港等地租借行動電源，萬一真的不慎帶回國，或者是才剛租借又還沒充飽電，帶回國還是一樣能找到任一租借站歸還，確實是非常厲害的國際化服務。
ChargeSPOT行動電源方便便宜！價格、租借方法一次看
ChargeSPOT行動電源現在在全球已經有超過35000個站點，其租借的方法非常簡單，用戶只要下載「ChargeSPOT自助租借行動電源」App，註冊登入之後掃描租借站上的QR Code，完成付款之後就可以租借，租借的費用第1個小時是15元、第2小時是30元、第3小時是45元，而第四小時至24小時竟然只要60元，對於出遊租借一整天的來說真的非常的方便。
而ChargeSPOT行動電源的重量大約是160克，大小適中，行動電源上配備三種充電線，包括Lightning、Micro-USB、Type-C，因此不管是哪一種行動裝置幾乎都有支援，行動電源的容量則為5000mAh，算是相當大容量的行動電源，租借一顆放在包包出遊，用一整天都不是問題！不過要記得如果租借七日（168小時）未歸還行動電源的話是會遭到罰款的哦！除了原本應該付款的420元外，還要收取罰金380元，一共是800元，民眾如果有租借要特別注意！
@oooosas1218去日本要不要買個教訓（看到最後 分享給需要朋友行充的朋友 #歐薩 #日本 #東京#出包 #太扯#搞笑
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