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男飛日本帶回「公共設施」！上飛機發現超傻眼　回台逆轉：可歸還

▲隨著疫情解封之後，大批國人都到日本去遊玩，然而有網友到日本遊玩之後卻把「公共設施」帶回，過程相當有趣。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著疫情解封之後，大批國人都到日本去遊玩，然而有網友到日本遊玩之後卻把「公共設施」帶回，過程相當有趣。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

經常我們出國的時候，也會使用到其他國家的「公共設施」，然而近日有網友分享自己的奇遇，表示自己飛到日本去遊玩，很想試試看能不能在日本租借共享的行動電源，沒想到成功租借之後，竟然忘記歸還，直接整顆行動電源帶回台灣，而且還是在飛機上才發現，讓他直呼：「出事了」，沒想到回到台灣之後，立刻衝到超商發現「可以歸還」，整個過程引發眾人熱烈討論。

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一名網友在Tik Tok貼文指出「出包了....事情是這樣的，在日本的最後一個晚上，好奇到底能不能在日本租借共享的行動電源，沒想到竟然測試成功，結果玩一個太爽，我直接忘記把行動電源還回去，直接帶上飛機，一切都已經來不及」。

▲網友分享自己去日本遊玩時，在當地租借了一顆行動電源，沒想到卻忘記歸還直接帶回台灣，所幸在台灣也能夠歸還，虛驚一場。（圖/Tik Tok@ oooosas1218）
▲網友分享自己去日本遊玩時，在當地租借了一顆行動電源，沒想到卻忘記歸還直接帶回台灣，所幸在台灣也能夠歸還，虛驚一場。（圖/Tik Tok@ oooosas1218）
後來該網友回到台灣之後，立刻衝到全家去想要試看看可不可以歸還這顆行動電源，沒想到把日本帶回來的行動電源差回去之後，竟然成功歸還，也讓他驚訝的直呼：「太扯了！那個燈有亮耶」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「原來不只有我這樣哈哈哈哈」、「那時候我也是超緊張，好險回台灣可以還」、「嚇死了，在飛機上應該都很不安心吧」、「跨越國際的行動電源哈哈哈哈」。

帶回國也免怕！ChargeSPOT行動電源全球首家「跨國租賃服務」

而該網友在日本租借的行動電源就是「ChargeSPOT」所提供的服務，常常去超商的民眾應該都會看到該座充在店內，民眾只要簡單的操作就能夠租借行動電源使用，且費用也不會太貴，對於旅客或者商務人士來說，在外突然急需用電時非常的方便。

特別的是，ChargeSPOT是全球首家提供行動電源跨國租賃服務的品牌，目前穩定在台灣、日本、香港、泰國等國家提供服務，還提供「甲借乙還」的服務，也就是說你今天在日本、香港等地租借行動電源，萬一真的不慎帶回國，或者是才剛租借又還沒充飽電，帶回國還是一樣能找到任一租借站歸還，確實是非常厲害的國際化服務。

▲常常去超商的人應該都對該機台有印象，就是ChargeSPOT行動電源租借站，不僅可以甲借乙還，還能夠跨國歸還。圖/ChargeSPOT提供）
▲常常去超商的人應該都對該機台有印象，就是ChargeSPOT行動電源租借站，不僅可以甲借乙還，還能夠跨國歸還。圖/ChargeSPOT提供）
ChargeSPOT行動電源方便便宜！價格、租借方法一次看

ChargeSPOT行動電源現在在全球已經有超過35000個站點，其租借的方法非常簡單，用戶只要下載「ChargeSPOT自助租借行動電源」App，註冊登入之後掃描租借站上的QR Code，完成付款之後就可以租借，租借的費用第1個小時是15元、第2小時是30元、第3小時是45元，而第四小時至24小時竟然只要60元，對於出遊租借一整天的來說真的非常的方便。

▲ChargeSPOT行動電源租借價目表，第4小時至24小時都是60元，非常的划算。（圖/ChargeSPOT官網）
▲ChargeSPOT行動電源租借價目表，第4小時至24小時都是60元，非常的划算。（圖/ChargeSPOT官網）
而ChargeSPOT行動電源的重量大約是160克，大小適中，行動電源上配備三種充電線，包括Lightning、Micro-USB、Type-C，因此不管是哪一種行動裝置幾乎都有支援，行動電源的容量則為5000mAh，算是相當大容量的行動電源，租借一顆放在包包出遊，用一整天都不是問題！不過要記得如果租借七日（168小時）未歸還行動電源的話是會遭到罰款的哦！除了原本應該付款的420元外，還要收取罰金380元，一共是800元，民眾如果有租借要特別注意！

@oooosas1218去日本要不要買個教訓（看到最後 分享給需要朋友行充的朋友 #歐薩 #日本 #東京#出包 #太扯#搞笑

♬ 原聲 - 歐歐歐薩 - 歐歐歐薩

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