柯文哲列貪污被告 吳子嘉爆：2028年輕選票可能跑到「他」身上
民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內將京華城土地容積率從392％提高為840％，被質疑圖利威京集團，以及遭質疑賤租北士科土地，疑似圖利黨內立委吳欣盈家族所經營的新光集團日前遭民眾告發涉貪，台北地檢署2日依涉犯貪污治條例分他字案偵辦，將柯文哲列為被告。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，若柯文哲被辦，2028總統大選，年輕選票可能會跑到準總統賴清德身上，得票率也許會過半。
記者王德蓉／綜合報導
吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，民眾黨本來給人清廉的形象，如今柯文哲卻列被告。而這案子會辦得這麼快的原因，吳子嘉認為，是因為檢察長鄭銘謙520以後就要變成新法務部長；主持人馬千惠問到，是要幫準總統賴清德鋪連任之路？吳子嘉回答「當然！」
吳子嘉也說，若柯文哲真的被辦，年輕票就會跑到賴清德身上，2028他的得票率可能會過半。他認為，年輕票並不會回到藍軍身上，且下一屆立委選舉，國民黨恐會大敗；這次國民黨立委選舉能贏，是因為民眾黨沒有能力提名，所以國民黨像徐巧芯、王鴻薇手上都有藍軍基本盤加上白色票這2種票。年輕票可能不會投給國民黨，到現在都沒有改變，也沒有感覺到國民黨有在努力。