洋基50億左投Rodon狂失7分被打爆！金鶯7:2獲勝站上美聯東區龍頭
MLB美國職棒大聯盟紐約洋基今（3）日在客場對陣巴爾的摩金鶯，本場比賽可說是美聯東區龍頭爭霸戰，金鶯靠著強大火力將洋基陣中最貴左投Carlos Rodon打爆，在前5局掃出3轟打下7分奠定勝基，終場就以7:2擊退洋基，金鶯則是以戰績20勝、11敗擠下洋基，搶下美聯東區龍頭。洋基左投Carlos Rodon在2022年與洋基簽下一份6年1.62億美元（約50億新台幣），前兩季皆因傷所苦表現不佳，這場比賽主投4局就被敲出8安，包括3發全壘打，失掉7分（有6分為自責分），賽後防禦率升至3.68。
記者吳政紘/綜合報導
此戰洋基率先在3局上展開攻勢，靠著Anthony Rizzo在得點圈敲安先馳得點，然而金鶯打線則在3局下給予回應，靠著Ryan Mountcastle掃出右外野陽春砲追平比分。
進到4局下金鶯再度開啟攻勢，靠著Jorge Mateo與Ryan Mckenna開轟演出攻下2分，隨後在5局下金鶯靠著單局5安攻下4分奠定勝基，雖洋基在6局靠著Gleyber Torres掃出陽春砲追回1分，但至此後洋基在7、8、9局皆無攻勢，終場就以2:7不敵金鶯。
洋基最貴左投！
洋基左投Carlos Rodon在2022年與洋基簽下一份6年1.62億美元（約50億新台幣），前兩季皆因傷所苦表現不佳，在本季可說是擺脫薪水小偷的臭名，開季前6場先發交出2勝1敗、防禦率2.48，但本場比賽卻被打回原形，主投4局就被敲出8安，包括3發全壘打，失掉7分（有6分為自責分），賽後防禦率升至3.68。
談到金鶯擊敗洋基搶下美聯東區龍頭，對此金鶯捕手James McCann透露，「這場勝利對我們來說很巨大，我們證明了球隊是能與強隊一較高下，但賽季還很長，我相信我們的球隊。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁