又雙標！余天女婿疑涉詐綠低調 徐巧芯點名黃捷用民進黨標準檢視
民進黨前立委余天愛女余苑綺於2022年8月因癌症辭世，其丈夫陳鑒昨（2）日遭查出疑為詐騙集團的「車手頭」。為此，國民黨立委徐巧芯質疑，是否要用民進黨的標準連連看？因為陳鑒還跟蔡英文總統同台過。
政治中心/綜合報導
針對女婿涉入詐騙集團，余天接受訪問時憤怒表示，「該關多久就去關多久」，並且會努力爭取兩名外孫的撫養權。更表示女婿在女兒還在世時就經常晚上不在家，不知道在忙什麼。女兒病逝後，雙方也只有在看小孩時才會聯絡，對於女婿的作為，余天更直言「最好判久一點，可惡！什麼詐騙集團！」
對此，國民黨立委徐巧芯今（3）日接受訪問時表示，自己相信余天對這件事不知情，因為他們還有兩個外孫，也願意去爭取扶養權，而且以家庭的角度來看，余家的態度也是守法的公民，才會說該關就關，沒有說是其他黨派的政治攻擊。
徐巧芯接著指出，但如果用民進黨標準來檢視，余天的女婿涉詐，難道他們家就是「詐騙世家」嗎？是否要「連連看」，因為陳鑒曾經跟蔡英文總統同台過。
徐巧芯也點名曾說她「德不配位」的黃捷，這句話是否適用在余天身上？之前大姑的案子，明明不是自己沒有涉案，但民進黨卻潑了很多髒水在自己身上，這就是明顯的雙標。