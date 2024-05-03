日圓升破153！換匯變貴見0.2155元 換5萬差3天少吃8碗一蘭拉麵
在美國聯準會（Fed）維持利率不變，消除市場對升息疑慮，美元指數回落，日圓兌美元也急速回升，今（3）日升破了153兌1美元，市場揣測日本央行可能順勢進場干預，雖然新台幣兌美元也強升逾1角，但升幅不如日圓，日圓換匯也變貴，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤一度來到0.2155元，若與4月29日低點0.2078元相較，換新台幣5萬元，3天就少換了8597日幣，相當於在日本少吃8碗一蘭拉麵。
記者顏真真／台北報導
日本央行3月下旬結束「負利率」政策，啟動17年來首次升息，但在美元持續走強下，日圓不升反貶，尤其日本央行在4月26日再宣布政策利率不動，加上市場預期美國將延後降息，美元指數一度升破106，日圓貶勢也加破，在4月29日更貶破160，再創34年新低價，日圓兌新台幣換匯價也見到「0.20字頭」，台銀日圓現鈔賣出價一度來到0.2078元。
但隨後日圓馬上又彈升回到154價位，當時市場揣測日本央行出手干預，日圓換匯價也回到「0.21字頭」。只是，日圓也沒再進一步升值，又回貶至157價位，日圓換匯價在0.212元附近震盪。
不過，隨著美國聯準會5月2日政策會議結束，維持政策利率不變，消除市場對美國可能升息的擔憂，美元指數進一步回落至105.28附近，亞洲主要貨幣兌美元彈升，其中日圓今日盤中更進一步升破153兌1美元，來到152.74元，目前在152.95附近盤整。
雖然新台幣兌美元今日早盤也強升逾1角，來到32.354元，但升幅仍不如日圓，日圓換匯價也回升，台銀日圓現鈔賣出價一度來到0.2155元。若以換新台幣5萬元來說，以4月29日最低價0.2078元來說，當時可換到24萬0615日幣現鈔，現在只能換到23萬2018日幣，3天就少換了8597日幣，相當於在日本少吃8碗一蘭拉麵。