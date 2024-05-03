台灣景氣出現回升訊號　謝金河：資金回流改變台灣！

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謝金河指出，去年第一季台灣經濟成長率是-3.49%，是連續兩季負增長，於是在選舉期間，很多在野政黨對執政黨一輪猛攻，最具代表性的是郭董的「經濟衰退，出口下滑，民生凋敝，民不聊生」，國民黨團更是炮火猛烈，很多產官學者批評更是毫不客氣。
謝金河說，對比2022年第四季，2023年第一季的負成長，在低基期下，接下來的數字一定會比預期好，於是去年第四季是4.93%，到今年首季6.51%，連續5季出現一季比一季高的景象。
謝金河分析，這個改變台灣的最大力量是台商回台投資！過去30年，台灣的人，台灣的錢像單行道般流到中國，台灣的企業只投資中國，不投資台灣，台灣的民眾有錢就把資金𣿬到中國置產，這是台灣年輕人低薪，失業率高的源頭。
後來沈榮津出任經濟部長後，他大力推動台商回台投資三大方案，迄今登記回台投資的企業有1472家，金額2.257兆元，企業投資台灣，人和錢都回流，這是改變台灣最大的力量。最近京元電子賣掉中國公司，資金加碼投資台灣，就是一個顯著的例子。
謝金河也說，資金回流，改變台灣的力量逐漸加大，過去台股上萬點，很容易崩盤大跌，現在站在兩萬點，表現平穩，很多躺在地上卅幾年的陳年老股出現井噴般的行情，尤其是營建股，像國泰建設突然大漲，這是大家都沒有想到的事！
謝金河強調，生於斯，長於斯，台灣好，你的子子孫孫都會更好，台灣不好，你的子孫也會流離失所！偏偏很多人用腳踢台灣，用刀捅自己！