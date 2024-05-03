余天女婿淪罪犯！曾陪余苑綺抗癌8年 要老婆「沒有牽掛的離開」
余天二女兒余苑綺（已改名余泳澐）2022年8月不敵直腸癌病逝，享年39歲，小她4歲的老公Gary（陳鑒）昨（2）日涉犯詐欺罪遭逮捕，身分是詐騙集團收水手，底下管理多名車手，檢方複訊後聲押獲准。Gary昔日陪伴愛妻抗癌8年，不離不棄，余苑綺去世後，他跟對方喊話：「希望妳能沒有牽掛的離開！」如今被關押沒辦法照顧孩子，相當諷刺。
記者楊穎軒／綜合報導
余苑綺2017年打羽球時和上班族Gary相識相戀，當時余苑綺已經罹癌，Gary也沒有退縮，兩人交往沒多久就有了小孩，同年奉子成婚，結婚期間余苑綺抗癌成功又復發，前後化療70次，Gary始終在旁照料。余苑綺生前透露，她懷孕時不管想吃什麼，Gary總會外出買回來給她，生完小孩容易發脾氣，Gary沒有一句怨言，老公無條件的包容是她最愛對方的一點。
後來余苑綺因為癌細胞擴散全身，連化療都不能做，台北榮總發出病危通知後，她曾經跟家人說，最後一刻只要有Gary陪在身邊就好。余苑綺離開後，Gary在私人臉書發文：「老婆！謝謝妳這幾年的陪伴，妳所交代的事情我會去完成，我也會好好照顧小孩，希望妳能沒有牽掛的離開（再也沒有病痛折磨著妳），最後我只想跟妳說我真的好愛好愛好愛妳～」
沒想到，余苑綺過世將滿2年，Gary卻涉嫌當詐騙集團車手頭，被關押在看守所無法照顧一雙兒女，當初承諾亡妻的話言猶在耳，現在看來令人不勝唏噓。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道