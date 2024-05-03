獻策「這招」對付陳耀祥！郭正亮大讚徐巧芯：只有她治得了1450
立院司法及法制交通委員會1日召開聯席會議，審查「國家通訊傳播委員會組織法部分條文修正草案」，NCC主委陳耀祥上台答詢時因態度不佳引發藍白立委不滿。對此，前立委郭正亮表示，國民黨想對付陳耀祥、外交部長吳釗燮這樣的人，要「立威、夠流氓」，才能制得了他們，建議國民黨應該要開培訓營，訓練委員們如何跟「流氓」吵架。針對陳耀祥，就該追殺他到台北大學，每天都去找麻煩，甚至公布他在學校的教學狀況。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，若國民黨的作風是太君子，就不會是個出色的在野黨，應該要開培訓營，訓練委員們如何跟「流氓」吵架。針對陳耀祥，郭正亮說，「我就去追殺他的台北大學！我就是不要臉，你要怎樣？我就整天打電話到台北大學，去搞你！說：這樣的人，你台北大學還要讓他回聘嗎？就直接搞你啊！你卸任看看，你卸任，我每天都去台北大學找你的麻煩！叫學生回報，我每個月都公布你在學校的教學狀況？就是要有這種流氓啦！不然你治不了陳耀祥啦。」
郭正亮表示，他之所以大力表揚國民黨立委徐巧芯，就是因為只有她治得了1450，「光是這，妳就是大功一件！你國民黨其他的立委都耐不住啊，就說：啊算了算了算了！就只有她咬著不放、死纏到底，你沒有這股氣，人家真的不會怕你！所以你看1450，小心喔，會被告！會被她找麻煩。」郭正亮說，就是要有這一股氣，不然衛福部長薛瑞元、陳耀祥、吳釗燮，哪甩你啊？「目前就是這樣啊！我認為顧立雄未來在國防部也是這樣。」