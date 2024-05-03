南韓調查：性能力強弱握手就知道 台灣泌尿醫點頭：和這點有關
想知道男性的「性能力」只要「握手」就會知道！根據南韓研究指出，握力每增強5公斤，出現勃起功能障礙的風險就降低18％，若是男生握力越強，也代表性能力越佳。對此，《NOWnews》詢問懿安泌尿科診所院長呂謹亨醫師，他也認同此觀點，醫師解釋，握手的力道也是年齡、心肺、肌力的表現，所以在大數據的統計之下，握力好的人相對來說可能性能力會好一點。
記者周淑萍/綜合報導
南韓全南國立大學在「老年男性」（The Ageing Male）期刊發布一項報告，針對1771名50歲以上的男性做研究，發現握力每增強5公斤，出現勃起功能障礙的風險就會降低18％，也就是說男性握力越強，性功能的表現就越好。呂謹亨醫師認為「握力和性能力」可以說「間接」相關，因握力也是年齡、肌力、心肺功能的表現。
醫師指出，平常會建議更年期的男性進行「重訓」且維持運動，原因在於，運動可提升心肺功能，提高循環血液循環的能力，同時運動本身就能讓睪固酮增加。另外，不運動就容易變胖，而在身體上囤積脂肪，呂謹亨醫師表示，人體的脂肪會把雄性素轉換成雌激素，因此，人體的體脂肪越低，雄性素會轉換的機會就會越少，睪固酮就上升。在大數據統計之下發現，肌力也是整體健康的表現，所以體力好，性功能相對來說就會比較好一些。
呂謹亨醫師強調，握手的力度強弱，不是直接機轉，意味無法百分百的代表性能力的好壞，只能說是間接的大數據統計帶來的關聯性。所以不是握力練得很強，性能力就會同步變好，還是要養成運動的好習慣。