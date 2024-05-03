貴婦奈奈公公欠稅逾7130萬算小咖　個人榜冠軍是他！欠稅破19億元

我是廣告 請繼續往下閱讀
現年49歲的「貴婦奈奈」1998年與小6年男友黃博健交往，姊弟戀愛情故事流傳而爆紅，2024年經營無名小站「貴婦奈奈的福態日記」獲得關注，2011年與男友黃博健、公公黃立雄成立杏立博全醫美診所，診所2018年11月倒閉，一家人捲款10億多元潛逃出境被通緝。
今年3月，貴婦奈奈被週刊在加拿大街頭捕獲，她哭1家5口蝸居20坪地下室，日子過得很苦。而貴婦奈奈婆婆林麗真則因另涉詐欺案遭通緝，今返台也被上銬。為何逃了6年甘願返台？知情人士透露，黃立雄與妻子黃林麗真年事已高又有病痛纏身，所以想要返台用健保就醫。
婦產名醫黃立雄欠稅7130多萬 檢舉獎金最高100萬
曾經是婦產科名醫的黃立雄，被國稅局查出，黃立雄在2014年、2015、2017、2018年綜合所得稅及罰鍰，欠款高達7130萬9322元，其中2018年的綜合所得稅高達3408萬元，另罰鍰3131萬元。
行政執行署士林分署指出，雖然黃立雄是「欠稅大戶」，但經清查黃立雄名下財產，在台資產不多，目前只徵起99萬5610元。士林分署今年初依「獎勵檢舉作業要點」規定發布獎勵檢舉公告中，提供黃立雄確實行蹤獎金3萬元，而民眾檢舉黃立雄名下可供執行的財產，獎金最高有100萬元。
黃立雄欠稅算小咖 欠稅大戶個人榜冠軍欠稅逾19億
財政部每年7月1日會公告「重大欠稅案件」名單，公開揭露欠稅大戶姓名、欠稅金額等資訊至當年12月31日止，或是欠稅者還清稅款可提前撤銷。
而去年公告的個人欠稅大戶名單上，以黃任中積欠綜所稅19.18億元居首位，其次是高雄黃承志家族欠綜所稅和遺產稅15.03億元，第三名是黃任中姐姐夏黃新平欠綜所稅12.54億元，黃任中家族，包含 本人、兩位姐姐，合計欠稅逾46億元，霸榜時間已長達14年以上。
企業欠稅大戶前三名，分別為環亞大飯店積欠營利事業所得稅、營業稅、房屋稅和地價稅共23.98億元；博達科技欠營所稅、營業稅共11.78億元；松竹皇宮大酒店欠營所稅、營業稅共11.52億元，也幾乎是同一批人。
2023年重大欠稅案共有931件，金額約927.0億元，與2022年相比，件數少了26件、金額減少43.12億元。