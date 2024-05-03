余天被爆「早知道女婿涉詐欺」才退選主委！本人急喊冤：怎麼可能
藝人余天的二女兒余苑綺2015年嫁給小4歲圈外人Gary（陳鑒），2022年因大腸癌病逝，享年39歲。昨（2）日爆出陳鑒涉嫌詐欺案，當詐騙集團車手，已被收押禁見。余天得知後痛批「不要臉」，由於余天先前自行退選黨部主委，網友瘋猜他早已知情，對此他無奈回應「怎麼可能！」
記者薛羽彤／綜合報導
余天上個月17日閃電宣布退選，表示跟家人溝通後，決定退出參選民進黨新北市黨部主委，透露主因是李亞萍的反對，她希望兩人未來低調過生活就好。如今女婿被爆出涉嫌詐欺案，網友也紛紛猜測，余天可能早已知情，才會有如此決定，「難怪不選立委了」、「余天不要切割，出來說清楚講明白喔」、「完全不知道這小子什麼來頭就把女兒嫁給他，我第一次聽到也覺得怎麼可能。」不過也有網友替余天緩頰，認為女兒過世了，女婿與娘家人沒有太多往來也不意外。
據《三立新聞網》報導，余天被臆測退選是因為早知道女婿違法的事，他吃驚回應「怎麼可能？拜託！之前他也沒被抓到，完全沒有任何跡象，我怎可能事先就知道？」認為這種見不得光的事很丟臉，女婿也不可能會跟他講。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道