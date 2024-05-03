NBA／30歲公牛悍將Alex Caruso拚勁受肯定！獲得年度最佳拚鬥獎
NBA官方在今（3）日公布本季年度最佳拚鬥獎(NBAs Annual Hustle Award)，由芝加哥公牛防守悍將Alex Caruso獲得，該獎項主要用於表彰在球場場上，那些無法用傳統數據體現的球員，本次票選中第2的為多倫多暴龍Scottie Barnes，第3則是金州勇士的Brandin Podziemski。
記者張志宇/綜合報導
根據《ESPN》透露，「多倫多暴龍Scottie Barnes在票選中排名第2，接著依序為金州勇士Brandin Podziemski、奧克拉荷馬雷霆 Luguentz Dort與夏洛特黃蜂 Grant Williams。」此外在過去兩季獲得該獎項的球員為灰熊防守悍將Marcus Smart，但可惜今年因手指受傷缺席大部分球季角逐。
現年30歲的Alex Caruso，可說是本季公牛團隊不可欠少的球員，本季他出賽71場（生涯新高），有57場為先發出戰，場均上場28.7分鐘，繳出10.1分（生涯新高）、3.8籃板、3.5助攻，整體命中率46.8％。
其中Alex Caruso除了在進攻端穩定發揮外，以往擅長的防守在本季再度進化，場均能送出1次火鍋，與1.7次抄截，都是生涯新高，此外Alex Caruso在防守端，更能在聯防與單防中自由切換，可說是公牛防守體系的萬金油。
Alex Caruso在本季被認為是聯盟中，最有拚勁且最有韌性的球員，他不僅在上賽季入選最佳防守第一隊，在本季也有望再度入選防守第一隊。