報稅繳稅單、唐吉訶德發票別丟！六福萬怡吃到飽半價　干貝無限吃

吃到飽餐廳優惠又來了，台北六福萬怡酒店推出即日起至6月30日，持有DON DON DONKI唐吉訶德南港店的實體發票或消費明細，到人氣Buffet敘日全日餐廳，享有平日午餐第二人半價優惠，到粵亮廣式料理平日85折優惠。而敘日全日餐廳原本於5月推出持繳稅單享有第二人半價之活動也同樣還有。另外，新竹豐邑喜來登大飯店則是針對領有護理師或護士有效證件者，於5月6日～5月16日至新竹喜來登「盛宴自助餐廳」下午茶餐期，享第二人半價。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不少人到日本必逛的商場「驚安殿堂DON DON DONKI唐吉訶德」，其南港店毗鄰台北六福萬怡酒店。迎接母親節及夏季， DON DON DONKI唐吉訶德也推出超值優惠活動和夏季限定保養商品，包含實體店限定販售的超人氣的高絲光映透保濕美白面膜平均一片不到7元 ，以及原價899元的藍芽體重機享破盤價399元等限時優惠。
此次，台北六福萬怡酒店與「驚安殿堂DON DON DONKI唐吉訶德」合作推出優惠，除了民眾持實體發票或消費明細，到敘日全日餐廳消費享有平日午餐第二人半價之外，即日起到5月6日，六福旅遊集團也推出春季線上旅展，台北六福萬怡酒店「台北城市輕旅行住宿券」 5,299元，38折即可入住南港唯一國際品牌酒店，再加贈DON DON DONKI唐吉訶德200元現金折價券。