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報稅繳稅單、唐吉訶德發票別丟！六福萬怡吃到飽半價　干貝無限吃

▲即日起到6月，持有DON DON DONKI唐吉訶德南港店的實體發票或消費明細，以及整個5月憑繳稅單，到六福萬怡酒店的Buffet敘日全日餐廳，享有平日午餐餐期享雙人同行第二人餐費半價優惠，暢饗百道異國美饌與「泰好味」泰菜，平日還加碼暢饗北海道生食級干貝。（圖／六福萬怡提供）
▲即日起到6月，持有DON DON DONKI唐吉訶德南港店的實體發票或消費明細，以及整個5月憑繳稅單，到六福萬怡酒店的Buffet敘日全日餐廳，享有平日午餐餐期享雙人同行第二人餐費半價優惠，暢饗百道異國美饌與「泰好味」泰菜，平日還加碼暢饗北海道生食級干貝。（圖／六福萬怡提供）

記者葉盛耀/綜合報導

吃到飽餐廳優惠又來了，台北六福萬怡酒店推出即日起至6月30日，持有DON DON DONKI唐吉訶德南港店的實體發票或消費明細，到人氣Buffet敘日全日餐廳，享有平日午餐第二人半價優惠，到粵亮廣式料理平日85折優惠。而敘日全日餐廳原本於5月推出持繳稅單享有第二人半價之活動也同樣還有。另外，新竹豐邑喜來登大飯店則是針對領有護理師或護士有效證件者，於5月6日～5月16日至新竹喜來登「盛宴自助餐廳」下午茶餐期，享第二人半價。

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不少人到日本必逛的商場「驚安殿堂DON DON DONKI唐吉訶德」，其南港店毗鄰台北六福萬怡酒店。迎接母親節及夏季， DON DON DONKI唐吉訶德也推出超值優惠活動和夏季限定保養商品，包含實體店限定販售的超人氣的高絲光映透保濕美白面膜平均一片不到7元 ，以及原價899元的藍芽體重機享破盤價399元等限時優惠。

▲不少人到日本必逛的商場「驚安殿堂DON DON DONKI唐吉訶德」，其南港店毗鄰台北六福萬怡酒店。（圖／六福萬怡提供）
▲不少人到日本必逛的商場「驚安殿堂DON DON DONKI唐吉訶德」，其南港店毗鄰台北六福萬怡酒店。（圖／六福萬怡提供）
此次，台北六福萬怡酒店與「驚安殿堂DON DON DONKI唐吉訶德」合作推出優惠，除了民眾持實體發票或消費明細，到敘日全日餐廳消費享有平日午餐第二人半價之外，即日起到5月6日，六福旅遊集團也推出春季線上旅展，台北六福萬怡酒店「台北城市輕旅行住宿券」 5,299元，38折即可入住南港唯一國際品牌酒店，再加贈DON DON DONKI唐吉訶德200元現金折價券。

坐落南港車站四鐵共構到站即達的敘日全日餐廳，除多款道地異國料理與澎湃奢華海鮮餐檯外，每季亦推出全新主題餐檯，本季期間限定主題「泰好味」，泰菜的鹹香酸辣刺激味蕾，包含必吃經典泰菜：冬蔭功酸辣海鮮湯、芭達雅海鮮炒飯、泰式風味涼拌菜餚等。

亦有主廚推薦必吃異國美饌：地中海紅酒燉牛舌、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等，以及加碼再升級澎湃海鮮餐檯，平日午餐也能暢吃北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等鮮甜美味、暢飲清爽柏克金啤酒與各式飲品、品嚐經典烈日鬆餅與DIY手作提拉米蘇等多樣精緻甜點無限暢吃。

▲敘日全日餐廳的平日，還加碼暢饗北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽。（圖／六福萬怡提供）
▲敘日全日餐廳的平日，還加碼暢饗北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽。（圖／六福萬怡提供）
新竹豐邑喜來登大飯店則是於5月12日國際護師節前夕，推出餐飲優惠專案，領有護理師或護士有效證件者，於5月6日至5月16日至新竹喜來登四大餐廳用餐可享不同餐飲優惠，「盛宴自助餐廳」超值用餐回饋，下午茶餐期兩位成人同行一人免費，另收2位原價服務費；「迎月庭鐵板與日式料理」消費即贈「月見蕎麥麵」；「采悅軒中餐廳」消費贈送「花旗蔘燉雞湯」，「大廳酒吧」用餐贈送「單片蛋糕」。

▲新竹喜來登推「護師節」優惠，自助餐聽兩人同行一人免費吃到飽。（圖／新竹喜來登提供）
▲新竹喜來登推「護師節」優惠，自助餐聽兩人同行一人免費吃到飽。（圖／新竹喜來登提供）

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