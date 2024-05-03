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離婚夫妻重複申報扶養子女免稅額　依「實際扶養事實」5情節認定

▲離婚夫妻重複申報扶養子女免稅額，依照「實際扶養事實」5情節認定由實際或主要扶養人列報。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）
▲離婚夫妻重複申報扶養子女免稅額，依照「實際扶養事實」5情節認定由實際或主要扶養人列報。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）

記者魏妤庭／台北報導

5月報稅季已經開跑，申報扶養親屬項目時常是納稅義務人申報諮詢的重點，其中，若是離婚父母申報子女扶養，扶養扣除額該認定給誰？財政部北區國稅局表示，衡酌各項「實際扶養事實」證明由實際或主要扶養人列報。而實際扶養事實則包含負責日常生活起居飲食、管理或陪同完成國民義務教育、其他才藝學習，實際支付扶養費用等認定。

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財政部北區國稅局表示，納稅義務人在離婚後與前配偶重複申報扶養子女免稅額時，會依照順序認定得列報該子女免稅額的納稅義務人，首先是依照「雙方協議」由其中一方列報，再者是「監護登記」的監護人或「未成年子女權力義務」行使負擔登記的人列報。其次，是課稅年度與該子女「實際同居天數」較長者。最後是提出各項「實際扶養事實證明」核實認定由實際或主要扶養人列報。

財政部北區國稅局進一步指出，實際扶養事實則須參考5種情節綜合認定，包含1.負責日常生活起居飲食、衛生的照顧以及人身安全保護；2.負責管理或陪同完成國民義務教育及其他才藝學習，並支付相關教育學費；3.實際支付大部分扶養費用；4.取得被扶養成年子女所出具課稅年度扶養證明；5.其他扶養事實。

財政部北區國稅局舉例說明，甲君與前配偶乙君在109年經法院調解離婚，雙方同意對未成年子女權力義務的行使或負擔，由乙君擔任，但甲君、乙君皆在110年綜所稅結算申報均列報扶養子女，因為雙方沒有經過協議，所以國稅局剔除甲君申報的子女免稅額，要求補稅。

但甲君主張自己有支付學費及扶養費，認為應該可以列報扶養。而國稅局乙未成年子女權利義務行使或負擔為乙君負責，並與子女同住。甲君雖按月支付子女教養費，但僅盡扶養義務的一部分，稅捐免稅額應以扶助、養育、照顧子女的日常生活起居等事實加以審認，所以駁回甲君復查申請。

因此，財政部北區國稅局提醒，離婚夫妻應先就列報扶養子女免稅額進行書面協議，以避免日後爭議，如果未能協議或協議不成，國稅局會按照監護登記、該年度同居天數、實際扶養事實順序查核認定。

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