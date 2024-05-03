離婚夫妻重複申報扶養子女免稅額　依「實際扶養事實」5情節認定

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財政部北區國稅局進一步指出，實際扶養事實則須參考5種情節綜合認定，包含1.負責日常生活起居飲食、衛生的照顧以及人身安全保護；2.負責管理或陪同完成國民義務教育及其他才藝學習，並支付相關教育學費；3.實際支付大部分扶養費用；4.取得被扶養成年子女所出具課稅年度扶養證明；5.其他扶養事實。
財政部北區國稅局舉例說明，甲君與前配偶乙君在109年經法院調解離婚，雙方同意對未成年子女權力義務的行使或負擔，由乙君擔任，但甲君、乙君皆在110年綜所稅結算申報均列報扶養子女，因為雙方沒有經過協議，所以國稅局剔除甲君申報的子女免稅額，要求補稅。
但甲君主張自己有支付學費及扶養費，認為應該可以列報扶養。而國稅局乙未成年子女權利義務行使或負擔為乙君負責，並與子女同住。甲君雖按月支付子女教養費，但僅盡扶養義務的一部分，稅捐免稅額應以扶助、養育、照顧子女的日常生活起居等事實加以審認，所以駁回甲君復查申請。
因此，財政部北區國稅局提醒，離婚夫妻應先就列報扶養子女免稅額進行書面協議，以避免日後爭議，如果未能協議或協議不成，國稅局會按照監護登記、該年度同居天數、實際扶養事實順序查核認定。
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