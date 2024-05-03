名家論壇》蕭徐行／深陷弊案中　柯文哲應辭黨主席以自清

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前台北市長柯文哲遭質疑京華城、北士科案圖利財團，遭民眾告發涉犯《貪汙治罪條例》，北檢早先已分「他字案」偵辦，並將柯列為被告。對此，民眾黨主席柯文哲並未作任何具體回應，顯然還在尋找因應之道。台北市長蔣萬安則強調，他一直以來立場非常堅定，也一致，希望能夠調查清楚，「還原真相、毋枉毋縱」，如果有問題查出來，當然就依法辦理。還原真相未必讓柯P面對牢獄之災，然而在媒體報導中，柯P在台智光、北市科與京華城三案中討好財團，甚至刻意作球給財團的傾向至為明顯，尤其京華城案事主對於容積率暴漲原因的越描越黑，新光人壽以及吳欣盈迄今仍未出面幫柯文哲圓話，這都顯現這三個案子存在著極致貓膩，當柯8年台北市治理經驗蒙上貪腐的黑影，2026九合一選戰中首當其衝的，就是傳聞會再戰台北市長的民眾黨立委黃珊珊，屆時藍綠會持續的以柯文哲的弊案作為後年地方選舉的主軸，將使得民眾黨全台選舉步伐大受影響，打擊柯P這個目標在藍綠兩黨是有高度共識的。
雖然多數台北市民不喜歡柯文哲，支持民眾黨的比率較低，民眾認為他沒有當台北市長的能力，又沒有甚麼誠信原則，卻也不否認柯P比較乾淨，比較沒有「用刀叉在吃人肉」。如今對於柯文哲是否真的涉入貪瀆，尚待具體釐清；然而上述三大案對柯文哲可能造成傷害的是卻是柯的人設，因柯曾形容台灣政商關係「非常高雅」，是「用刀叉在吃人肉」，若自己也成為這樣「政商關係」中的一環，恐有不少因對藍綠失望而對柯期待的小草受到打擊而對民眾黨失望。年初總統大選許多網紅就因為柯P較乾淨而號召青年人支持他，網紅們除了在直播公開表態力挺柯文哲外，也鼓吹「藍綠換幾次了，哪次不是政黨綁財團？」又說需要「讓真正有抱負理想的人，不用被財團、髒東西限制」。如今連環爆出柯文哲在台北市長任內，涉及多起有疑似不法的大案，還有北流案、大巨蛋案以及被傳誦的其他案件等等。目前暫時看不到這些網紅出來幫「阿北」說話，未來案件的發展必定影響這些青年選票的走向。
如果弊案真有貓膩，藉由這些案件被起訴困住柯P，乃成為民進黨與國民黨爭取2026及2028年的重要關鍵，加上總統大選後民眾黨興致勃勃的參與鄉鎮長補選連遭挫敗，顯示民眾黨缺乏基層組織，只是單靠柯文哲一個人的「一人黨」，加上沒有基層組織長期耕耘，柯P不耐也不具備組織動員基層能力的性格也讓政黨內部整合鬆散無力，缺乏組織戰鬥能量，長此以往支持者必作鳥獸散。如果柯P真的被利益輸送案困住了，民眾黨前途必不樂觀。
新竹市長高虹安前年涉貪，民眾黨立即要高虹安停權維持白營純潔無瑕的政治聖潔，如今，柯文哲也面臨了個人政治生涯的道德挑戰，實在不該左躲右藏逃避現實，讓個人拖累一黨。為了民眾黨未來，柯P應該以牽涉政治弊案為由先辭去黨主席職位，全力面對檢調的偵查，並以辭職向民眾宣示自己的清白以取得黨的道德光環，否則久而久之，民眾黨將被沾染上負面的形象；尤其一人黨中沒有人能夠代替柯P發言，但是柯文哲的發言會被放大到代表整個黨。
偏偏民眾黨在立法院的表現只證明為存在的少數，不僅攻防策略雜亂無章也看不出在國政方針上有甚麼優於藍綠兩黨的思維主張，一切惟聲量是圖，充滿機會主義的投機性；再說黃國昌與柯文哲的內部矛盾不斷浮現，柯文哲在這樣只以個人為重的領導方式，將讓黨的前途大不樂觀。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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