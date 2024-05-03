全力捍衛電價主導權 鄭文燦：不是靠簡單的表決、數人頭可以決定
為反制電價調漲，國民黨團提出將《電業法》49條修法抽出逕付二讀。行政院副院長鄭文燦今天在台中受訪時二度強調，電價反映國際燃料價格、考慮到台電永續經營、民生物價和產業的承受能力，是複雜決策過程，「不是簡單的用數人頭、表決可以決定的」。
記者顏幸如／台中報導
立法院國民黨團總召傅崐萁宣布今（3）日將抽出《電業法》第49條逕付二讀，未來電價漲跌都要通過立法院同意。行政院副院長上午視察台中水湳國際會展中心西側展館時，被媒體問及，國民黨在立法院要修《電業法》，由立法院監督電價漲幅，是否將凌駕行政權？
鄭文燦搬出大法官會議第530號解釋文，指已針對行政、立法的份際有基本解釋，立法院具有監督權限，行政院必須擔負起責任政治、行政規劃執行的責任，「這是蠻清楚的份際」。
鄭文燦說，電價調整涉及發電成本、民生產業的照顧、需要綜合考慮各方面因素，依《電業法》規定，電價調整由電價審議委員會決定，每年4月和10月完成審議，現有的機制足以推動客觀審議，「不是用數人頭、表決來決定的」。他強調電價反映國際燃料價格、考慮到台電永續經營、民生物價和產業承受能力，再度重申「這是複雜的決策過程，不是簡單的數人頭可以決定」。