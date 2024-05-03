六月愛女「摺蓮花送母」哭笑不得！討拍失敗求Thread流量密碼
5月的第二個星期天是母親節，許多孩子會趁此節日感謝母親的辛勞。藝人六月2011年與小7歲的李易結婚，婚後育有一對子女，母親節即將到來，六月的7歲女兒Shinny送媽媽她親手摺的蓮花，讓六月哭笑不得。而上個月才開通Threads的六月，貼文卻鮮少人回應，哭訴「這裡的流量密碼到底是什麼啦！」
記者薛羽彤／綜合報導
六月昨（2）日在Threads貼出女兒拿著蓮花的照片，寫上「她摺了這朵蓮花說要當我母親節禮物！ 這⋯」，台灣習俗親人過世，在世的親友都會摺蓮花為往生親人除去業障，因此收到蓮花的六月才會哭笑不得。網友看到也笑說：「我不爭氣地笑了，叫她記得寫上心誠則靈」、「給過啦～看在色紙沒選黃色的份上」、「妹妹也是可愛啦雖然是蓮花…有心就好。」
此外，才剛接觸Threads的六月，自覺發文觸及率太低，還在留言區哭喊「居然沒有人來安慰我，我要哭了！這裡的流量密碼到底是什麼啦！」有網友回答她「流量密碼是柯XX」。事實上，柯震東、鄭運鵬、婁峻碩、五月天阿信等人用心經營Threads，不僅常發文與粉絲互動，時常能得到上萬個讚數、上千則回覆，本人還會出現在民眾各個貼文下回覆，在Threads上相當受歡迎。
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