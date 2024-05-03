「千年一遇美少女」再現！地下偶像撞臉橋本環奈 本尊現身回應
日本演藝圈一直以來競爭都非常激烈，長期都有著所謂的「地下偶像」，他們雖然因為知名度不夠，無法跟主流偶像一樣能擁有主流宣傳與曝光的管道，但他們依然在小小的舞台上堅定地演出。而最近有網友發現一位地下偶像神似當年被封為「千年一遇美少女」的橋本環奈，消息一出引起許多日本網友關注，也意外釣出本尊現身，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
在網路上掀起網友們熱烈討論的女孩是是今年22歲的地下偶像「中川心」，她有著甜美可人的外型、靈動水潤的大眼睛，以及姣好的曲線，從網友貼出她在舞台上演出的照片中可以看到，中川心散發著滿滿的青春氣息，一舉一動都充滿魅力，讓網友看了都忍不住直呼：「真的太像當年的橋本環奈！」該貼文發文至今不到一個月，已積累積超過1300萬次的瀏覽數，不少網友也封中川心為「透明系地下偶像」。
而中川心本尊在得知網友們這麼熱烈討論她之後，也透過推特帳號回應：「有時候會擔心如果有人看過我的照片，再見到實際的我，會不會覺得『完全不一樣』而感到失望。不過這也激勵我不要浪費大家時間，要更努力研究怎麼變美跟做出好看的表情，希望大家可以一直喜歡我！」不少網友看了都紛紛留言表示：「加油！我會繼續支持你的」、「真的是透明系女孩，整個人好清新」、「真的跟橋本環奈當年很像」、「希望未來可以在更多地方看到你」。
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