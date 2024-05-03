NBA季後賽／「可愛」缺戰快艇士氣恐一落千丈　獨行俠主場贏面大

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原先外界普遍預測，在Kawhi Leonard缺陣的狀況下，獨行俠的贏面更高，但首場比賽James Harden就得分爆發，並帶隊贏下第1戰。甚至，在Kawhi Leonard回歸後，因為傷勢限制，快艇反而連2場輸球，或許是球隊逐漸找到以James Harden、Paul George二人為核心的打法。
根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，「隨著Kawhi Leonard在G6無法上陣，快艇已經做好充分準備，他們已經預想再沒有Leonard的情況下贏球。」然而以穩定度而言，獨行俠的Luka Doncic以及Kyrie Irving所組成的雙核心是更勝一籌的。
Luka Doncic的表現自然不在話下，系列賽平均拿下32分、9籃板、6助攻，且命中率維持在4成17，且5場得分都突破20分。而Kyrie Irving也有25.8分、5.6籃板、4.8助攻的全方位表現。
James Harden雖然場均也來到22.2分，且命中率高達4成79，但表現偶爾會出現起伏，以第5戰為例，James Harden共12投僅2中，拿下7分7助攻4籃板，而Paul George也只攻下15分，甚至在第3戰全場只拿下7分，是快艇的隱憂之一。
Kawhi Leonard缺陣的影響
參考例行賽部分，Kawhi Leonard共出賽66場，場均能貢獻23.7分、6.1籃板、3.6助攻，整體投籃命中率為52.5％，三分球命中率為41.7％，是快艇站上西區第4種子最重要的功臣。
同時，James Harden、Paul George二人多以外線投射為主，倘若手感不佳時，整體進攻節奏就容易完全斷檔。Kawhi Leonard以切入、中距離為主的攻擊模式，能為快艇帶來更多元的戰術策略，並且他在攻防兩端也都有巨大影響力。
雖然先前Kawhi Leonard回歸的2場快艇都輸球，但在缺少例行賽一大主將的情況下，勢必會對士氣有所影響，且Luka Doncic、Kyrie Irving這對組合的默契也似逐漸提升，獨行俠可能會有較高的機率在主場淘汰快艇。
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