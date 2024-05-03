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公鹿連2年一輪遊遭下剋上！字母哥傷病太致命　三大因素導致失敗

▲密爾瓦基公鹿第遭到溜馬淘汰，連續2年止步季後賽首輪。（圖／美聯社／達志影像）
▲密爾瓦基公鹿第遭到溜馬淘汰，連續2年止步季後賽首輪。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

作為本賽季奪冠的熱門球隊，密爾沃基公鹿在NBA季後賽首輪遭淘汰，以2：4不敵印第安納溜馬。本賽季初，公鹿隊為了衝擊NBA總冠軍，作出了顯著的補強，包括交易取得Damian Lillard、Patrick Beverley等球員，但這些補強並未幫助球隊帶來冠軍，甚至季後賽一輪遊，而主帥Doc Rivers也必須為公鹿成敗負上責任。

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季中換帥：Rivers執教經驗豐富，但戰績不佳

賽季中期，公鹿在更換了總教練，炒掉Adrian Griffin後，改由Rivers接任主帥。雖然Rivers擁有豐富的執教經驗，也曾在2008年帶領塞爾提克奪冠，但在季後賽上，無論是戰術安排，還是對比賽的掌控，都明顯不如溜馬教頭Rick Carlisle。

經歷季中換帥，球員與教頭之間的磨合，也為公鹿帶來難題，在例行賽尾聲球隊狀態下滑明顯，丟掉東區第二的位置，被紐約尼克反超，最終以東區第三進入季後賽，首輪對上季中挑戰賽亞軍溜馬。

▲「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）是否要為季後賽失利背鍋？（圖／美聯社／達志影像）
▲「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）是否要為季後賽失利背鍋？（圖／美聯社／達志影像）
「字母哥」受傷影響太致命，Lillard獨木難支

此外，公鹿遭逢嚴重的傷病問題，「字母哥」Giannis Antetokounmpo因傷缺陣，Lillard必須承擔更多的進攻責任，但他同樣有傷在身，進入季後賽，公鹿始終無法以最佳狀態迎接挑戰，直接影響球隊的表現。

從管理層的操作，到球員的磨合、中途換帥等動蕩，「字母哥」缺陣對於公鹿影響非常致命，主帥Rivers也難辭其咎，在接手球隊兵符後，率隊僅取得19勝22敗的戰績，即便受到主力球員受傷影響，但近年來他執教成績也並不理想。

對於公鹿來說，經歷季後賽首輪出局的失敗，Malik Beasley、Beverley、Jae Crowder和Danilo Gallinari都將在休賽季成為自由球員，公鹿想要奪冠，還有很多難關得要克服。

▲公鹿主控Damian Lillard一個人能撐起全隊進攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿主控Damian Lillard一個人能撐起全隊進攻。（圖／美聯社／達志影像）
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