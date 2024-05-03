公鹿連2年一輪遊遭下剋上！字母哥傷病太致命　三大因素導致失敗

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽季中期，公鹿在更換了總教練，炒掉Adrian Griffin後，改由Rivers接任主帥。雖然Rivers擁有豐富的執教經驗，也曾在2008年帶領塞爾提克奪冠，但在季後賽上，無論是戰術安排，還是對比賽的掌控，都明顯不如溜馬教頭Rick Carlisle。
經歷季中換帥，球員與教頭之間的磨合，也為公鹿帶來難題，在例行賽尾聲球隊狀態下滑明顯，丟掉東區第二的位置，被紐約尼克反超，最終以東區第三進入季後賽，首輪對上季中挑戰賽亞軍溜馬。
「字母哥」受傷影響太致命，Lillard獨木難支
此外，公鹿遭逢嚴重的傷病問題，「字母哥」Giannis Antetokounmpo因傷缺陣，Lillard必須承擔更多的進攻責任，但他同樣有傷在身，進入季後賽，公鹿始終無法以最佳狀態迎接挑戰，直接影響球隊的表現。
從管理層的操作，到球員的磨合、中途換帥等動蕩，「字母哥」缺陣對於公鹿影響非常致命，主帥Rivers也難辭其咎，在接手球隊兵符後，率隊僅取得19勝22敗的戰績，即便受到主力球員受傷影響，但近年來他執教成績也並不理想。
對於公鹿來說，經歷季後賽首輪出局的失敗，Malik Beasley、Beverley、Jae Crowder和Danilo Gallinari都將在休賽季成為自由球員，公鹿想要奪冠，還有很多難關得要克服。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁