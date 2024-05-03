京華城容積爭議　游淑慧揪「監委劉德勳是關鍵」：這舉動怪怪的

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游淑慧指出，一般小市民都更，一坪換一坪都求不到。京華城第一次拿到容積大禮包，是從392%到560%，是由一位監委劉德勳啟動調查並糾正郝市府，柯市府接著順勢而為，讓京華城拿到第一個禮包；而這位監委卸任後居然巧合到了當事人沈慶京的基金會。「我不知道算是是志同道合還是早就相識。但大人們應該比我們更懂利益衝突和瓜田李下。」
游淑慧表示，京華城向監察院陳情，原本是由監委余騰芳與馬以工調查，結案前馬、余任期屆滿，後來劉德勳主動接手案件，她之所以覺得劉德勳「怪怪的」，是因為余騰芳與馬以工已經查得差不多，調查報告更支持前市長郝龍斌時期堅守的392％容積率，劉德勳卻重新調查，最後做出的結論卻截然不同，直指劉德勳此舉根本是「偷天換日」，太大膽了！
游淑慧說，不過依據《監察法》施行細則第31條規定，「調查案件經處理後不成立彈劾案、糾舉案或糾正案者，原調查人員、原訴人或利害關係人，均得申請覆查」，因此京華城公司確實有權利在前屆監委完成調查報告後要求「覆查」。但可議的是，劉德勳只以「陳訴人一再續訴到院」為由就重啟調查，並未完備原陳情人申請覆查程序，且依《監察法》施行細則第34條規定，申請覆查案需正式提委員會同意，且申請覆查案件的覆查委員依規定要至少2人，因此劉德勳堅持調查京華城案，主張與立場明顯和前屆監委的調查結果不同，卻又不循正常途徑，依規定辦理案件覆查重啟新案，明顯違反《監察法》相關規定徒惹爭議。
面對質疑，劉德勳則回應，案子並非是他新立案，且他接手翻閱相關會議紀錄後，詢問時任都發局長、時任副市長林欽榮等人，眾人皆認為京華城是以整個基地392％做為初步容積率，扣掉公園後就是560％。