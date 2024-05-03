具俊曄要帶老婆回韓國賣珍奶！結果大S煮壞珍珠 2人秒放棄做生意
知名YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」邀請具俊曄去體驗釣蝦，他被問到願意剝100隻蝦給大S（徐熙媛）嗎？具俊曄表示：「只要是老婆，我什麼都可以做！」更提到23年前第一次來台灣喝到珍珠奶茶，此後就愛上那滋味，想過帶大S回韓國賣珍奶，但大S珍珠煮失敗，2人才打消做生意的念頭。
記者陳雅蘭／綜合報導
具俊曄從未釣過魚蝦，第一次走進台灣釣蝦場，覺得十分新奇。金針菇對他說，台灣男人的浪漫是幫另一半剝蝦，具俊曄就說：「只要是老婆，我什麼都可以做。」剝100隻也沒問題，令金針菇直呼難以招架：「太閃了！」
具俊曄這番話，讓人想到大S曾在節目《幸福三重奏》上表示不喜歡剝蝦，一定要男人幫忙剝，所以從小到大都是爸爸剝給她吃，「我嫁給我老公（汪小菲）後，他如果不幫我剝，我也不會講，他如果幫我剝我就吃。」而大S與汪小菲離婚後，現在遇到願意主動幫她剝蝦的具俊曄，2人最近還一起追劇《淚之女王》，生活十分幸福。
23年前，具俊曄第一次來台灣喝到珍珠奶茶，就愛上甜甜又有嚼勁的口感，他表示：「我本來就很愛珍奶，我23年前（第一次來台）最愛的東西，就是四季豆跟珍珠奶茶，當時韓國也沒有珍奶，當時還想過說是不是跟熙媛一起去韓國賣珍奶，但是有一次熙媛買了珍奶的材料帶到我家去煮，煮出來發現大失敗，後來就放棄了。」
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