今年配發近1元股利！台新金早盤股價漲逾2% 對併新光金不予評論
台新金控今年每股擬配發0.59999990元現金股利、0.4元股票股利，兩者合計將近1元，高於去年，若以去年每股稅後賺1.01元計算，配發率近100%，昨日收盤價18.05元計算，現金殖利率為3.32%。台新金今（3）日早盤股價也受到激勵，一度漲逾2%，來到18.5元，目前在18.4元盤整。
記者顏真真／台北報導
除通過股利分派案，台新金董事會昨日也通過董事提名名單，據了解，即將卸任的經濟部長王美花也在獨董提名名單中。至於市場傳出台新金最快5月9日開臨時董事會，將討論有關新光金來函的合併意向書，台新金不予評論。不過，由於今日下午台新金將召開法說會，預料也將是法人關注焦點，台新金對於「金金併」是否有最新回應，值得關注。
台新金2023年稅後淨利近新台幣146.04億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.01元，台新金昨日董事會拍板普通股每股配發0.5999999元現金股利及0.4元股票股利，合計總股利近1元。
根據台新金以往配發股利紀錄，去年配發0.51元的現金股利及0.42元的股票股利，合計為0.93元，配發率為89.4%；2022年為配發 0.6050元現金及0.495元股票股利，合計1.1元股利；2021年則為0.55521108元現金、0.45426368元股票，合計1.009元股利。