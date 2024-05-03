打籃球還躲避球！「瘋狗貝」Beverley情緒暴走 拿球狠砸球迷頭部
NBA季後賽密爾瓦基公鹿隊今（3）日在G6以98：120敗給印第安納溜馬，連續2年在首輪止步。在比賽尾聲，公鹿後衛「瘋狗貝」Patrick Beverley與場邊溜馬球迷發生爭執，將手中的籃球朝球迷頭上砸過去，拿球迷出氣的行為引發熱議，恐將面臨聯盟處分。
記者路皓惟/綜合報導
本場比賽第四節還剩2分32秒時，公鹿隊落後20分。此時轉播畫面捕捉到Beverley突然情緒失控，一開始他向球迷要球，在接到球迷的傳球後，他狠狠將球朝球迷砸過去，似乎擊中該名球迷的頭部。隨後，Beverley試圖走向該球迷，隊友趕緊將他拉開，以避免更大的衝突發生。
衝突事件後，現場的保安人員將該名球迷護送離場，因小腿傷勢缺席比賽的公鹿隊球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo則上前與那位球迷握手致意。
對於這次衝突，尚不清楚球迷是否先對Beverley進行了挑釁。賽後，Beverley並未對這一事件作出公開說明，僅向溜馬球員表示了祝賀。
Beverley在本賽季中期被交易到密爾瓦基，這是他第一次披上公鹿球衣參加季後賽。本場比賽，Beverley出賽全隊最高的40分鐘，但得到6分，送全隊最高5次助攻，但投籃命中率不佳，11投僅3中，三分球3投0中。
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